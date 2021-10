John Lennon: Rockeros peruanos celebrarán el cumpleaños del Beatle con un concierto presencial. | Fuente: FB John Lennon

Este 9 de octubre, día en que John Lennon cumpliría 81 años, sus fieles seguidores peruanos y la banda nacional Un Día En La Vida recordarán al icónico Beatle en un emotivo concierto que marcará el retorno de la destacada banda tributo a los escenarios presenciales, después de casi dos años.

Liderados por Edmundo Delgado, grupo 'Amigos y Octavio Castillo', fundador del grupo 'Frágil', los integrantes de UDV no querían quedarse con las ganas de festejar el cumpleaños del recordado líder de The Beatles, agrupación musical más exitosa de todos los tiempos. Temas como “Come Together”, “Imagine”, “She Loves You”, “Strawberry Fields”, “Let It Be”, entre muchas otras, serán parte del ‘setlist’ de este esperado espectáculo de dos horas de duración.

“Hemos sobrevivido a esta terrible pandemia y ahora estamos muy emocionados de volver a reencontrarnos con el público para cantar las canciones que nos unen, será una experiencia única, como siempre”, expresa Edmundo Delgado, director de UDV. “Volvemos a los escenarios con más ganas que nunca para cantar a todo pulmón, las canciones que quedaron grabadas en nuestros corazones por siempre. Si eres un verdadero beatlemaniaco, asegura tu entrada ya”, invita el músico.

El cuidadoso trabajo de voces, arduos ensayos, vestuarios en escena que el cuarteto británico usó en sus diferentes etapas como The Beatles han hecho que Un Día En La Vida sea el único espectáculo Beatle que se mantiene con éxito durante más de tres décadas y que siga siendo el más esperado por los beatlemaniacos.

Rockeros peruanos celebrarán el cumpleaños de John Lennon en concierto presencial. | Fuente: Difusión

Información importante

Debido a los protocolos sanitarios, para respetar el distanciamiento social y garantizar la seguridad de los asistentes se han distribuido las butacas habilitadas para su uso -en su mayoría- en pares, como se mostrará en el sistema al momento de la compra. Estas entradas no se venden por separado.

- Espectáculo recomendado para público en general. Menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto.

- Se asignará asientos por orden de llegada, a partir de las 8 p.m.

- Es obligatorio el uso de doble mascarilla y respetar las indicaciones brindadas por el personal de seguridad.

El dato

Nombre del evento: “Happy Birthday John Lennon - Un Día En La Vida”

Lugar: Teatro Canout (Av. Petit Thouars 4550) Miraflores

Fechas: sábado 9 de octubre

Hora: 9 p.m.

Venta de entradas: Entrada Ya

Precio: desde 50 soles

