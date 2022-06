Los asistentes al concierto de Karol G en Lima podrán tomar el servicio especial 'El Makinón'. | Fuente: Difusión

La cantante colombiana Karol G ofrecerá dos conciertos en Lima este sábado 4 y domingo 5 de junio. Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) lanzó un servicio especial para este fin de semana, con el fin de facilitar el regreso de los asistentes en la Costa Verde.

"El Makinón" se denomina este nuevo servicio, que contará con dos rutas que operarán con buses de los corredores rojo y azul para las dos fechas señaladas. Desde las 11 p.m. hasta la madrugada del día siguiente, trasladarán a los usuarios desde los exteriores del recinto en la Costa Verde hacia distritos como San Isidro, Surco, San Borja, La Molina, Ate, Miraflores, Cercado de Lima y El Rímac, entre otros.

Como se recuerda, el concierto de Karol G se realizará en la Arena 1, zona ubicada en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel. Su segunda presentación respondió al éxito que tuvo la preventa del primer show, en el que se agotaron las localidades en solo una hora y la adquisición full, en minutos.





Karol G en Lima: Las rutas del servicio 'El Makinón'

Los asistentes al concierto de Karol G que deseen utilizar el servicio de "El Makinón" deberán pagar S/ 4 con sus tarjetas del Metropolitano o Lima Pass. Para evitar inconveniente, se recomienda recargar la tarjeta con anticipación en las tiendas Tambo y establecimientos como farmacias, bodegas, ferreterías, librerías, entre otros.

En cuanto a las rutas que recorrerán los corredores rojo y azul, son las siguientes:

- Los buses del Corredor Rojo irán por el Circuito de Playas, calle Agustín Gamarra, Av. La Marina y la Av. Javier Prado hasta el paradero final Ceres, en Ate Vitarte.



La ruta del corredor rojo para el concierto de Karol G. | Fuente: Difusión

- Los buses del Corredor Azul irán por el Circuito de Playas, av. Armendáriz, av. Arequipa, av. Garcilaso de la Vega, av. Tacna y Prolongación Tacna hasta llegar a su paradero final en el complejo de viviendas “Los Condominios”, en el Rímac.

La ATU precisó en un comunicado de prensa que este nuevo servicio especial se activará de acuerdo a las necesidades de movilidad de los usuarios que asistan a eventos masivos en lugares que carecen de facilidades de transporte para retornar a sus hogares.



Asimismo, personal de orientación de la ATU estará presente en el lugar a fin de guiar a los usuarios hacia la zona de embarque, y se contará con la presencia de fiscalizadores y agentes de la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad y dar fluidez a la circulación de los buses.

La ruta del corredor azul para el concierto de Karol G. | Fuente: Difusión





