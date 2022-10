Kevin Johansen ofrecerá dos presentaciones este 4 y 5 de octubre en el Gran Teatro Nacional. | Fuente: Facebook | Kevin Johansen

Kevin Johansen ha perdido la cuenta de las veces que ha visitado el Perú, pero de lo que está seguro es que fue el primer país que lo recibió cuando salió de Argentina. Esta vez, el cantautor regresa con un nuevo disco bajo el brazo titulado 'Tú Ve', un trabajo donde versiona grandes clásicos y tres reversiones de sus propios temas; la producción cuenta con la participación de artistas como Jorge Drexler, Natalia Lafourcade y David Byrne, fundador de la banda Talking Heads.

"Es un disco de algunos temas que me han atravesado. Queríamos que el abanico fuera amplio, desde cosas de pop como Erasure, hasta algo folclórico como Violeta Parra. Hay mucha presencia de diferentes géneros que me gustan", declaró a RPP Noticias sobre el espíritu del disco y el "sentido real" de hacer covers. "En realidad, uno quiere diferenciarse de la versión original para tener la excusa de hacerlo, si lo haces igual, no tiene sentido. Uno tiene que darle la vuelta de tuerca de algún modo, desde la voz o desde los arreglos, y transformarlo en otro género", explicó.

"Un sueño realizado"

Uno de los temas más destacados del disco es el sencillo a dúo con David Byrne titulado 'Last Night I Was Dreaming With You', una versión en inglés de su éxito 'Anoche Soñé Contigo'. Johansen define este encuentro como "un sueño realizado". El ex-líder de Talking Heads grabó algunas voces, mientras que Johansen cantó y tocó la guitarra.

"Yo digo que l (David Byrne) es un tipo con patas, porque no ves la división entre el artista y la persona, es todo junto. Mi admiración para él quedó demostrada en el disco; él hizo una versión en inglés de 'Anoche Soñé Contigo y yo reversioné 'Heaven' (El Cielo) de Talking Heads. Es de esos artistas que van forjando su camino sin pretensiones comerciales, sino que el arte va por encima de todo", comentó.

Vinilo vs streaming

En la era del streaming, Kevin Johansen se animó a editar 'Tú Ve' en formato vinilo, considera que los discos todavía pueden ser escuchados en orden, "de pe a pa" y no necesariamente depender del algoritmo de una plataforma musical.

"El resurgimiento del vinilo me encanta, me parece que habla de que la música viaja, va y vuelve, que lo nuevo también es viejo, que lo viejo también puede ser nuevo. Sin darme cuenta, vi que estas versiones también demuestran que una canción siempre es nueva, no envejece en el mundo. A veces, te dan ganas de escuchar una canción que por ahí tiene 40 o 70 años; sobre todo por su fuerza y cómo sigue permeando al mundo de su sonoridad".



Presentaciones

Kevin Johansen regresa al escenario del Gran Teatro Nacional este 4 y 5 de octubre con motivo de su tour 'Tú Ve'. La producción del disco estuvo a cargo del multipremiado uruguayo Juan Campodónico (Bajofondo, Jorge Drexler, El Cuarteto de Nos), con coproducción del argentino Diego Mema. La grabación se hizo en los estudios Zorzal, de Montevideo, con algunas voces de invitados enviadas desde Nueva York, Barcelona y Veracruz, México.

"El espectáculo tiene lo que Juan Campodónico propuso para el disco; que tuviera pocos elementos, pero un sonido grande y con el foco en la voz. Tenemos un formato trío, simplemente a Pablo Bonilla que dispara de pronto pistas, toca percusiones y diferentes elementos sonoros, además, un joven guitarrista, Pablo Leiva, que también toca teclados, yo por supuesto cantando y acompañando con la guitarra. Es un viajecito con las canciones propias y de otros", finalizó.

Lista de temas de 'Tú Ve'



1- Tú Ve (Kevin Johansen) ft. Natalia Lafourcade

2- A Little Respect (Vince Clark-Andy Bell)

3- El Albertío (Violeta Parra)

4- Suzanne (Leonard Cohen) ft. Jorge Drexler

5- Last Night I Was Dreaming With You (Kevin Johansen) ft. David Byrne

6- El Cielo (David Byrne y Jerry Harrison)

7- Desde Que Te Perdí (Kevin Johansen) ft. Silvia Pérez Cruz

8- Oración al Tiempo (Caetano Veloso) ft. wiranda johansen

9- El Tunque Lé (Eduardo Mateo)

10- 16 Toneladas (Merle Travis)

11- Perfect Day (Lou Reed) ft. wiranda johansen



