Andrés Dulude, exvocalista de 'Frágil', lucha contra el cáncer y pide ayuda económica para sus tratamientos

El músico peruano de 73 años y recordado intérprete de Avenida Larco está organizando, junto a colegas, un concierto benéfico y la venta de su libro para recaudar fondos.

El cantautor peruano Andrés Dulude, exvocalista de la banda peruana de rock Frágil, atraviesa un difícil momento a sus 73 años tras ser diagnosticado con cáncer. El recordado intérprete de Avenida Larco hizo un llamado público para recibir apoyo económico que le permita continuar con su tratamiento. “Todo es operable, tratable, pero necesito recursos”, declaró a Magaly TV La Firme.

Dulude recibe atención en el Hospital 2 de Mayo, donde aguarda los resultados de nuevos estudios. La noticia ha generado una ola de solidaridad en el medio musical, y amigos y colegas han organizado un concierto benéfico para el 27 de agosto en Sargento Pimienta, con el fin de recaudar fondos y rendir homenaje a su trayectoria.

El músico relató que su diagnóstico fue sorpresivo, luego de acudir al médico por insistencia de su esposa: “Tenía unos malestares… salió que tenía tumores. Me lo sacaron, regresé con una infección y ahora espero la respuesta del hospital”. Su pareja, 27 años menor, lo acompaña en cada etapa de este proceso.

Además, Andrés Dulude anunció la venta de su libro El verdadero significado de mis letras, recientemente terminado, cuyo objetivo es destinar las ganancias a su tratamiento. “Cada compra será un aporte directo”, señaló, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y amigos.

Dulude cuenta el origen de la canción 'Avenida Larco'

En 2017, Dulude conversó con RPP y mencionó que el videoclip de Avenida Larco fue el primero que se realizó en su totalidad en el Perú y se grabó solo en la mítica avenida Miraflorina. El artista recuerda que a finales de la década de los setentas no existía muchos centro de diversión y lo que la gente solía hacer era divertirse en la calles, en sus carros y acompañados de tragos.

Una de las frases de la canción describe el origen de la letra. “Cazadores vienen y van, buscando sus presas por la ciudad”. Andrés agrega que para 'tener un viernes sangriento' había que hacer un intenso recorrido para divertirse.

Para él, Avenida Larco no es la más significativa del rock peruano. “Reconozco que hay canciones que están guardadas en algún sitio y que no han sonado todavía, estas incluso se hicieron antes de Avenida Larco y las letras son incluso más crudas que nuestra canción, quizá se deba a que tuvo menos difusión en su época” comentó.