La banda británica The Kooks se presentará en Lima el 24 de mayo

El famoso grupo británico The Kooks anunció su gira mundial para celebrar los 15 años de "Inside In/Inside Out", el álbum que los presentó por primera vez al mundo y los convirtió en la banda sonora indie de toda una generación. The Kooks llegan a Lima para tocar todos los éxitos de su carrera en Arena 1 de la Costa Verde.

La preventa exclusiva, con 25% de descuento con tarjetas Interbank, será estos 24 y 25 de febrero. Mientras que la venta general comenzará el 26 de febrero. Las entradas estarán a la venta en la plataforma de Teleticket.

“Después de esta larga hibernación, estamos muy emocionados de anunciar finalmente una gira el 2022 para celebrar los 15 años de nuestro primer disco ‘Inside in/Inside out’. Queremos tocar todas las canciones del álbum junto con algunas de las favoritas de los fanáticos como un agradecimiento a ellos por todo el amor y haber mantenido vivo este disco, creciendo y encontrando nuevos oídos desde que lo publicamos en 2006. ¡Estamos muy emocionados de volver a tocar y estamos ansiosos por este viaje de nostalgia!”, comenta Luke Pritchard, vocalista de la banda.

15 años de indie rock

A lo largo de los años, The Kooks se han convertido en pilares de la música alternativa del Reino Unido con una ilustre carrera que inició con el lanzamiento del icónico álbum debut 'Inside In/Inside Out' en el 2006.

El álbum fue un éxito en ventas y se convirtió en cuádruple platino gracias a temas como "She Moves in Her Own Way", nominado al premio BRIT, "You Don't Love Me" y su más grande éxito "Naive".

Este disco debut es considerado una pieza de culto entre sus seguidores y ahora, gracias al streaming, una nueva generación de jóvenes universitarios ha logrado descubrirlo y convertirlo en un clásico imprescindible hasta la fecha.

The Kooks ha disfrutado de un impresionante ascenso a la fama seguido del lanzamiento de su segundo disco, "Konk", que alcanzó el número uno en el Reino Unido. Desde entonces, han lanzado tres álbumes más con su más reciente "Let's Go Sunshine", colocándose entre los diez primeros en el ranking del Reino Unido en 2018. Junto con una nueva generación de fanáticos, la banda ha ganado millones de escuchas en streaming y este año se embarca en una gira mundial que los trae a Perú.

The Kooks en Lima es una experiencia Move Concerts, productora de conciertos como Arctic Monkeys, Radiohead, Keane, Interpol, Green Day, entre otras grandes bandas.

Precios de las entradas:

Campo: S/ 230

Tribuna: S/ 130

