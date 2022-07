Ojos marrones, el hit de Lasso, actualmente se encuentra en el top 200 Spotify de 17 países, incluyendo el puesto #9 en Perú y el #1 en el chart de las canciones más virales en nuestro país, consolidándolo así como uno de los máximos exponentes del pop en español. | Fuente: Difusión

Lasso se encuentra viviendo el mejor momento de su carrera musical. Su más reciente sencillo “Ojos marrones” no solo está liderando los charts globales de las diferentes plataformas musicales, sino que también la gira del artista venezolano #AlgodónWorldTour con la cual viene recorriendo países de Europa, América y Latinoamérica es ‘sold out’ en casi todas sus fechas.

Este fue el caso de Perú, país en el que el cantante logró vender el 100% de las entradas para los shows de Arequipa (15 de julio) y Lima (17 de julio) a las pocas horas de anunciar el evento. Por ese motivo, el intérprete de “Subtítulos” sorprendió a sus fanáticos anunciando que ofrecerá un segundo concierto en Lima este 21 de octubre en el Antiteatro del Parque de la Exposición con el cual agotó las entradas en 24 horas. Con este nuevo ‘sold out’, el cantante ya acumula tres espectáculos totalmente agotados en Perú.

LASSO LOGRÓ SU TERCER 'SOLD OUT'

Lasso escribió emocionado en sus redes sociales: “Lima fue la primera ciudad que agotó en menos de 24h y sentimos que debíamos hacer algo grande para agradecerles el apoyo tan grande y lindo que me ha dado el Perú a lo largo de mi carrera. No, no vamos simplemente a hacer una segunda función. Vamos a hacer el cierre de la gira de Algodón en Lima, con un concierto lleno de sorpresas, canciones nuevas y suficientemente grande para que quepamos todos. 21 de octubre en el anfiteatro Parque de Exposición. Cierre de algodón World Tour".

"OJOS MARRONES", EL HIT

"Ojos marrones", el hit de Lasso, actualmente se encuentra en el top 200 Spotify de 17 países, incluyendo el puesto #9 en Perú y el #1 en el chart de las canciones más virales en nuestro país, consolidándolo así como uno de los máximos exponentes del pop en español. Asimismo, el ‘trend’ en TikTok es uno de los más virales en dicha plataforma y ya acumula más de 300 mil creaciones.

