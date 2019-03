Lenny Kravitz prometió un setlist lleno de éxitos en Lima.

Lenny Kravitz suele despertar con una nueva canción sonando en su cabeza. Aunque solo uno de sus discos ─"Raise Vibration", el más reciente─ está compuesto completamente por temas que soñó, esto no es algo inusual en su vida. Sucede todo el tiempo. "Es maravilloso", confiesa el autor de clásicos como "Are you Gonna go my Way", "American Woman" y "Again".

Lenny Kravitz está en Lima desde el domingo, tres días antes de su concierto en el Jockey Club. La conversación, sin embargo, se realiza a través del teléfono, en conferencia con Miami, donde tiene su base de operaciones. No importa, no todos los días se puede conversar, aunque sea a poca distancia, con un ícono del rock.

"Este álbum fue dado a mí en sueños. Es un don, algo que escuchas. Despiertas y tienes la canción en tu cabeza", cuenta Lenny Kravitz. Su voz es la de un creyente. La misma con la que días antes, en Colombia, aseguraba que volvería con nuevas canciones. Porque ─agárrense─ su concierto en Lima será uno de puros 'hits'.

"Voy a volver a Sudamérica ─asegura─. Esta es la primera parada y volveré para mostrar más música. Esta vez vamos a mostrar dos o tres canciones nuevas y luego iremos con los grandes éxitos. Y luego volveremos".

Esta es la primera vez que Lenny Kravitz ofrecerá un concierto en el Perú. | Fuente: © MARK SELIGER | Fotógrafo: Mark Seliger

EL ROCK NO ESTÁ MUERTO

Ocupémonos de temas más terrenales. Lenny Kravitz tuvo bastante tiempo libre en Lima. Paseó, se encontró con algunos fanáticos, incluso firmó algunos artículos. Asegura estar encantado con la ciudad.

"La estoy pasando muy bien. [Lima] es un lugar maravilloso, estoy feliz de estar aquí. Vi algunos fanáticos en la calle, me reconocieron, pidieron fotos. La gente es muy dulce", afirma.

Tiene incluso una opinión sobre el eterno debate: ¿el rock está muerto? "No", responde de manera categórica. "Yo toco rock", agrega. Luego volvemos al plano existencial. "Nada está muerto... ¿dirías que el jazz está muerto? ¿dirías que la música clásica está muerta? Quizás no sea tan popular, tal vez no se escucha todo el día en la radio... pero eso no significa que esté muerto. Quizás no es tendencia, pero es un arte".

Es probable que el rock no sea el género más popular, pero en Lima, por una noche, cobrará vida a través de Lenny Kravitz, un profeta que lleva 30 años predicando la melodía de las cuerdas y la distorsión. Invitados estamos a la liturgia rockera limeña.

EL DATO

Lenny Kravitz en Lima

Miércoles 27 de marzo, Jockey Club

Entradas: Teleticket