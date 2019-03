Lenny Kravitz llegó a Perú para el concierto que brindará el miércoles 27. | Fuente: Agencia Cabeza Hueca

Lenny Kravitz llegó a Perú en un avión privado, alrededor de las 2 p.m., para rápidamente trasladarse a su hotel. El cantante brindará este miércoles 27 su primer concierto en nuestro país, en el Jockey Club, como parte de su gira "Rise Vibration Tour 2019".

Con 30 años de carrera, el músico es considerado uno de los artistas más exitosos de las últimas décadas gracias a sus 40 millones de discos vendidos. Él ha realizado colaboraciones con otras grandes figuras como Madonna, Slash, Aerosmith, Mick Jagger, entre otros.

El estilo de Lenny Kravitz ─ídolo del rock y la moda─ se mueve entre el blues, rock, soul, funk, reggae, folk y la balada. Quizás se deba a que desde el inicio de su carrera sus influencias fueron artistas como Prince, Stevie Wonder, Led Zeppelin y Queen.

Así fue la llegada de Lenny Kravitz a Perú. | Fuente: Agencia Cabeza Hueca

PARADA PREVIA: COLOMBIA

Previamente, Lenny Kravitz se presentó en Bogotá (Colombia) donde interpretó los temas de su nuevo disco "Raise vibration" y de sus clásicos.

Su receta ya la había explicado unos días antes: mantenerse fiel a su estilo y a quien él es como artista.

A la psicodelia entre rock y funk con que Lenny Kravitz abrió el concierto le siguieron clásicos de ritmo más pesado y tradicional como "Dig in" y sus ya tradicionales versiones de "American woman" y "Get up, stand up".

Kravitz gritó "It's enough" para entonar ese tema de su nuevo disco donde explaya su faceta más política.

Le siguió "Low", uno de los singles de "Raise vibration" en el que se multiplica sobre el escenario y tras el que volvió a una retahíla de sus clásicos como "It Ain't Over 'Til It's Over" -tal vez de las canciones que más le conectan con sus raíces-, "Can't Get You Off My Mind", "Believe" o "I belong to you", los que le permitieron subir a las tablas parte de su mensaje de amor con una inocencia y pureza casi hippie. (Con información de EFE)

MÁS INFORMACIÓN

Fecha: Miércoles 27, a las 8 p.m.

Lugar: Pelousse del Jockey Club del Perú, Surco.

Entradas: Desde S/.89 (tribuna) en Teleticket.