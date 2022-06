Tras dos años de pandemia, Les Luthiers hablaron sobre lo importante que es para ellos reencontrarse con el público, resaltando que su humor se mantiene vigente, a 55 años de la fundación de la agrupación. | Fuente: Les Luthiers | Fotógrafo: Guillermo Mendo

La edad no es más que un número. Así lo piensan los integrantes de Les Luthiers, grupo que cumple 55 años de fundación este 2022. Tras dos años de pandemia, Jorge Maronna, Carlos López Puccio y Roberto Antier hablaron sobre la importancia de reencontrarse con el público, en España y Argentina antes de Perú, demostrando que su humor se mantiene vigente, a más de cinco décadas de vida artística.

Durante la pandemia, muchos adultos mayores hicieron una pausa en sus actividades diarias por su vulnerabilidad frente al COVID-19. Tal fue el caso de Les Luthiers, quienes temieron no volver a los escenarios, en un clima de incertidumbre.

“Nosotros tenemos una pequeña empresa, con un personal fijo de unas veinte personas, sumando al personal técnico y el administrativo; y una empresa que no factura nada durante dos años está condenada a la quiebra. Así que, luchamos mucho para lograr la supervivencia después de este periodo tan oscuro”, contó Carlos López Puccio, quien se unió a la agrupación en 1971, durante una conferencia en la que estuvo presente RPP.

Otra gran motivación para regresar a los escenarios fue retomar el trabajo que ha marcado sus vidas y volver a encontrarse con un público que nunca ha dejado de mostrarles su cariño.

“El reencuentro con el trabajo significa para nosotros la vida. Llevamos tantos años haciendo este trabajo hermoso, que volver después de dos años de encierro cruel es un festejo permanente. Y al presentarnos ante el público, vemos tal entusiasmo y alegría, que es contagiosa y nos renueva al instante”, expresó Jorge Maronna, miembro fundador de la agrupación allá por el año 1967.

Regreso a los escenarios

En febrero de 2022, Les Luthiers regresó a los escenarios tras el aislamiento que tuvo a buena parte de la población mundial con inmovilización social. Y lo hicieron con “Viejos Hazmerreíres”, un show creado hace ocho años, pero que no ha sido presentado en el Perú.

“Nuestro temeroso retorno se dio en el medio de Omicron, con ‘Viejos Hazmerreíres’. Nos celebraron mucho en España, donde hicimos una gira en febrero y marzo. De vuelta a Argentina nos preguntamos si interesaría, y tuvimos funciones fantásticas. Y nos dijimos este espectáculo está en vigencia”, comentó Carlos López Puccio.

“Viejos Hazmerreíres” es una antología que sigue el hilo de su popular “Radio tertulia”, a través de la cual irán presentando números clásicos de la agrupación como la zarzuela “Las majas del bergantín”, la obra sanitaria “Loas al cuarto de baño” o el vals culinario “Receta postrera”, que es interpretado con un una “batería de cocina”, compuesta de 11 sartenes y 6 ollas.

“A pesar de que el show tiene ocho años de vida, sigue vigente y cada vez mejor, porque nosotros tenemos la costumbre profesional de ir puliéndolo. Esto quiere decir que va siendo mejorado en cada función. Las piezas son las mismas, pero vamos encontrando nuevas posibilidades y cambiando detalles. Es un show vivo”, explicó Jorge Maronna.

Un humor inteligente y minucioso

Si algo caracteriza a Les Luthiers es ese humor que se transmite a través del lenguaje universal de la música. Es, además, un tipo de comedia que Roberto Antier, su integrante más reciente, califica como inteligente, por lo imprevisible que resulta.

“Les Luthiers siempre trató de no entrar en zonas que pudieran molestar; este cuidado siempre se tuvo. Es verdad que el humor va cambiando, pero tratamos de estar alertas de si algo puede raspar. También nos definimos por un humor inteligente, que no quiere decir incomprensibles”, explicó Roberto, quien ingresó a la agrupación en reemplazo del fallecido Marcos Mundstock.

RPP les preguntó si en los espectáculos de Les Luthiers, que siempre dan esa impresión de estar preparados al detalle, hay espacio para la improvisación. En su respuesta, Jorge Maronna, evocó a otro fallecido miembro fundador: Daniel Rabinovich, que partió en el 2015.

“Nuestros espectáculos están minuciosamente planeados, salvo los retoques mínimos de los que ya hablamos. Tradicionalmente, quien tenía un permiso para improvisar era Daniel Raminovic, que amaba tener esa libertad, y buscaba siempre nuevos chistes y gags, pero nos avisaba que iba a pasar algo”, recordó Jorge.

Además del show que presentarán este 3 de junio en Lima, Les Luthiers viene preparando un nuevo espectáculo que planea estrenar el próximo año en Buenos Aires, y llevarlo a otros escenarios del mundo, lo cual los hace sentirse renovadamente jóvenes, como bien confesó Carlos López Puccio antes de finalizar la rueda de prensa: “Seguir en los escenarios nos da una leve sensación de inmortalidad, por lo menos nos hace sentir que no tenemos la edad que tenemos”.



