Les Luthiers vuelve al Perú con 'Viejos Hazmerreíres' el 3 de junio | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Guillermo Mendo

Les Luthiers inició siendo un grupo de coreutas, amigos, que le gustaba hacer bromas. Si bien así comenzó, sus chistes fueron expandiéndose por toda Argentina hasta que dijeron: “Qué divertido, voy a traer a mi mamá” y así se fue ampliando a medida que tuvieron público. Tanto fue su éxito que su humor traspasó fronteras.

El sexteto de Buenos Aires hizo vibrar a muchas generaciones y no solo se quedaron en divertir a su país, también llegó al Perú. Los protagonistas de este humor musical llegarán a Perú el 3 de junio y no será en las tablas sino en un escenario bajo las estrellas.

RPP Noticias conversó con Roberto Antier, uno de los miembros de Les Luthiers quien no ocultó su emoción de regresar nuevamente a Perú, pero esta vez no como reemplazante sino como original.

Les Luthiers es un grupo argentino humorístico-musical, ​​ muy popular en su país y en otros hispanohablantes.​ | Fuente: Difusión

Su primer show con Les Luthiers en Perú

Roberto Antier vino a Perú hace tres años y lo primero que le impresionó de nuestro país fue la explosión del público peruano cuando disfrutó de los chistes de Les Luthiers: “El público peruano es festivo, se viven los chistes como los goles de la selección, no es una carcajada, es una cosa explosiva, festejan el teatro”, comentó.

Cuando el sexteto se presentó en el Teatro del Pentagonito, fue reemplazante de Marcos Mundstock quien en esa época se encontraba delicado de salud, pero eso no opacó el show que hicieron.

Sin embargo, para este 3 de junio, la función de Les Luthiers será al aire libre y para Roberto Antier, es un arma de doble filo. “Las situaciones pueden ser festivas, pero son distantes al ámbito teatral y Les Luthiers es espectáculo teatral y ocasionalmente, el público lo festejaba con explosión”, dijo refiriéndose a un punto en contra.

Sin embargo, considera que tienen más a favor: “A favor es que es en Perú donde tenemos una gran fanaticada. Va a ser una fiesta. No puedo esperar. Yo como reemplazante veía el espectáculo de donde quisiera y cuando me sentaba en la platea, me volvía a reír de los chistes que yo ya conocía”, comentó entre risas.

Con 7 años de integrante y 30 de fan de Les Luthiers, Roberto Antier considera que “será un teatro bajo las estrellas”.

Roberto Antier y el legado de Marcos Mundstock

El comediante, actor, escritor, locutor Marcos Mundstock fue integrante de Les Luthiers por más de 50 años, sin embargo, falleció en el 2020 como consecuencia de complicaciones derivadas de un tumor cerebral.

Tras este lamentable suceso, fue Roberto Antier el que llegó para ponerse en los zapatos del Mundstock y ha sido todo un reto. “Imagínate tener que reemplazar a Messi, poniendo el fútbol como analogía”, contó.

Su lugar fue bendecido ya que el mismo Marcos fue quien eligió a Roberto Antier como su ‘sucesor’: “Fue algo paulatino, gradual, ellos eligieron quiénes iban a ser sus reemplazantes, Marcos me animaba mucho, tenía fe en lo que hacía, me decía ‘No te olvides que te elegí yo’”, recordó lo que le dijo su compañero antes de fallecer.

En el 2019, Mundstock quería hacer funciones en el Teatro Gran Rex y ya estaba en sillas de ruedas. Al verse en esa situación, citó a Antier al camarín y le dijo que subiera al escenario en su lugar. “Sentí que tenía su bendición, sentí que por más que me tomaba la mano, estaba a favor de que yo siguiera esa continuidad. Tener que cubrirlo es uno de los más grandes honores que me ha dado la carrera”, agregó.

Marcos Mundstock junto a Roberto Antier en una de las presentaciones de Les Luthiers. | Fuente: Twitter

“Viejos Hazmerreíres”, de Les Luthiers, llega a Perú

El próximo viernes 3 de junio, la aclamada agrupación argentina Les Luthiers vuelve al Perú, con "Viejoz Hazmerreíres". Esta única presentación se llevará a cabo en Plaza Arena del Jockey Club del Perú. La venta de entradas siguen a la venta a través de Teleticket.

“Viejos Hazmerreíres” es un divertido recopilatorio que reúne algunas de las obras más celebradas de Les Luthiers. Bajo el hilo conductor de “Radio Tertulia”, surgirán flamantes versiones de “Las majas del bergantín (zarzuela náutica)”, “Quién mató a Tom McCoffee (música en serie)”, “Loas al cuarto de baño(obra sanitaria)” o “Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend left the herd (ten-step)”, entre otras.

Además, incluye obras nuevas como “Receta Postrera”, un vals culinario interpretado con la “batería de cocina”, instrumento informal conformado por 11 sartenes y 6 ollas.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x02 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.