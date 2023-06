Liam Payne, exintegrante de One Direction, llegará al Perú en septiembre para ofrecer un concierto

Liam Payne, el exintegrante de la boy band One Direction, vendrá a Lima para cantar por primera vez como solista en un concierto programado para el 1 de septiembre en la Explanada del Monumental.

Como parte de su tour latinoamericano y tras sus multitudinarios conciertos en Europa, Liam Payne vuelve a los escenarios en medio de la producción de su nuevo álbum que continuará la línea del anterior LP1.

"Me siento increíble, me siento muy bien, el apoyo de los fanáticos ha sido muy bueno, así que estoy feliz. Estoy muy emocionado de volver al camino y definitivamente vamos con una gira, y ando produciendo un nuevo disco para variar" expresó Liam en su más reciente reaparición con nuevo look.

Liam Payne, cantautor y guitarrista británico, se dio a conocer como solista con Strip That Down y vendió 11,5 millones de copias en todo el mundo. Siguieron otros sencillos de gran éxito como Familiar feat J Balvin y el boom de Polaroid.

El ex One Direction tiene en su haber bandas sonoras de películas que han sido hits en las listas de popularidad como For You feat Rita Ora para la cinta Cincuenta sombras liberadas; y Sunshine para el filme Ron's Gone Wrong.

El cantante británico también ha incursionado en la era digital con su propio podcast FIFA Play On, confirmando su admiración por el fútbol, tanto así que estuvo en el Soccer Aid en apoyo a la Unicef, dónde capitaneó a la selección inglesa.

Ganador de discos platinos, Liam Payne ha registrado más de 23 millones de sus sencillos, y más de 3 millones de sus álbumes.

Venta de entradas

El concierto de Lyam Paine trae consigo una puesta en escena con una performance muy enérgica y carismática. Junto a su banda ejecutarán un set list con sus mejores éxitos como Midnight, Polaroid, Drag me down, For You, Stack it up, Get low, Strip that down, Familiar, Bedroom floor, y Little things entre otros.

Las entradas para tener acceso al concierto de Liam Payne salen en pre-venta con tarjetas Interbank este 21 y 22 de junio en la plataforma digital de Teleticket.