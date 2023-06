The Cure pregunta a fans por una banda peruana para abrir su concierto en Lima: "¿Alguna idea?"

The Cure quiere una banda peruana para que abra su espectáculo en Lima este 2023. El vocalista y líder de la icónica agrupación, Robert Smith, anunció que The Cure está en búsqueda de un grupo nacional para que pueda estar en su presentación y ser telonero en el concierto que darán como parte de su gira ‘Shows of a lost world’.

Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter, que el cantante de The Cure consultó a los usuarios en redes sociales para que den sus ideas y así poder elegir al grupo peruano que tocará previo al concierto de la icónica banda inglesa.

“¿Alguna idea para una banda local para abrir el espectáculo en Lima?”, escribió Robert Smith en una publicación generando emoción entre los seguidores de The Cure. “Libido", "Catervas", "Autobús", "6 voltios", y "Grupo 5”, fueron algunas de las respuestas de los fanáticos quienes no duraron en comentar.

The Cure anunció su arribo a Lima este 2023 como parte de su gira ‘Shows of a lost world’. | Fuente: Instagram (thecure)

ANY IDEAS FOR A LOCAL BAND TO OPEN THE SHOW IN LIMA? #CUREOPENERLIMA2023 — ROBERT SMITH (@RobertSmith) June 16, 2023

The Cure incluyó al Perú en gira internacional

The Cure confirmó su concierto en el Perú como parte de su gira en Latinoamérica ‘Shows of lost world’. Fue el propio Robert Smith quien usó sus redes sociales para decir que nuestro país se encuentra entre los destinos de la legendaria banda.

Asimismo, en el mensaje publicado en mayo último, Smith también incluyó, además del Perú, a los países de: Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, aún no se conoce la fecha exacta del arribo del grupo, así como los precios de las entradas.

“Resolver los negocios está llevando un poco más de lo que pensaba. Más detalles cuando exista (…) en adelante”, expresó el integrante de la banda de rock intérprete de canciones como Just Like Heaven, Pictures of You, Lovesong, Boys Don't Cry, A Forest, In Between Days, entre otros éxitos musicales.

2023 IN ARGENTINA : BRASIL : CHILE : COLOMBIA : MEXICO : PARAGUAY : PERU : URUGUAY... BUT SORTING OUT THE DEALS IS TAKING A BIT LONGER THAN I THOUGHT IT WOULD... MORE DETAILS WHEN THEY EXIST... ONWARDS X — ROBERT SMITH (@RobertSmith) May 3, 2023

The Cure, 47 años de trayectoria

Fundada en 1976, The Cure lanzó su primer álbum 'Three Imaginary Boys' en 1979. En ese proyecto ya se incluían canciones que harían famosos a los miembros de la banda, como 'Killing An Arab' y su clásica 'Boys Don't Cry'.

A principios de los años ochenta, la banda publicó una trilogía gótica, dentro del corriente pospunk, con sus ábumes 'Seventeen Seconds', 'Faith' y 'Pornography'. Este último trabajó representó uno de sus puntos más altos en su trayectoria.

A lo largo de su historia, The Cure sufrió varios cambios en su formación, aunque el vocalista Robert Smith se mantuvo como su líder hasta la fecha.