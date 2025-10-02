Lima Latin Pop Fest 2: todo sobre el festival con Víctor Muñóz, Jerau, Kema, Demphra y más

El Lima Latin Pop Fest 2 se realizará el 29 de noviembre en Costa 21. Víctor Muñóz, Jerau, Kema, Demphra y otros artistas serán parte del show auspiciado por Radio Corazón.
El Lima Latin Pop Fest regresa en su segunda edición con un cartel de grandes estrellas del pop latino. El festival se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre en el Multiespacio Costa 21, con la participación de reconocidos artistas internacionales y nacionales.
Entre los invitados destacan Lil Silvio & El Vega, quienes interpretarán temas como Te encontré y Tienes la magia. También estará Víctor Muñóz con éxitos como Corazón abierto y Mi princesa.
El dúo Ángel & Khriz promete encender la fiesta con Ven báilalo y Carita de ángel. A ellos se suma Demphra, de La Factoría, con clásicos como Pa’ curarme, Así lo amo y Cómo me duele.
Asimismo, Danni Úbeda cantará Mi ángel, Arena, Tu aire y otros temas, mientras que el cartel se completa con Jerau, Kema y DJ Peligro como representante nacional.
¿Quiénes se presentarán en el Lima Latin Pop Fest 2?
El festival contará con la participación de:
- Víctor Muñóz
- Jerau
- Kema
- Demphra (La Factoría)
- Lil Silvio & El Vega
- Ángel & Khriz
- Danni Úbeda
- DJ Peligro (invitado nacional)
¿Cuándo y dónde será el Lima Latin Pop Fest 2?
El Lima Latin Pop Fest 2 se realizará el sábado 29 de noviembre en el Multiespacio Costa 21. Este concierto es auspiciado por Radio Corazón.
Entradas del Lima Latin Pop Fest 2
Las entradas están disponibles en la web y puntos de venta de Teleticket. Existen promociones y descuentos según fecha y modalidad:
Cyber 30% (hasta el 14 de octubre)
- Golden Exclusive: S/ 254
- Campo 1: S/ 185
- Campo 2: S/ 108
Claro Club 30% (hasta el 29 de noviembre)
- Golden Exclusive: S/ 254
- Campo 1: S/ 185
- Campo 2: S/ 108
Preventa “No hay suerte”
- Golden Exclusive: S/ 221
- Campo 1: S/ 161
- Campo 2: S/ 94
Precio regular
- Golden Exclusive: S/ 353
- Campo 1: S/ 257
- Campo 2: S/ 150
- Sillas de ruedas: S/ 207