Lima Latin Pop Fest 2: todo sobre el festival con Víctor Muñóz, Jerau, Kema, Demphra y más

El Lima Latin Pop Fest regresa en su segunda edición con un cartel de grandes estrellas del pop latino. El festival se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre en el Multiespacio Costa 21, con la participación de reconocidos artistas internacionales y nacionales.

Entre los invitados destacan Lil Silvio & El Vega, quienes interpretarán temas como Te encontré y Tienes la magia. También estará Víctor Muñóz con éxitos como Corazón abierto y Mi princesa.

El dúo Ángel & Khriz promete encender la fiesta con Ven báilalo y Carita de ángel. A ellos se suma Demphra, de La Factoría, con clásicos como Pa’ curarme, Así lo amo y Cómo me duele.

Asimismo, Danni Úbeda cantará Mi ángel, Arena, Tu aire y otros temas, mientras que el cartel se completa con Jerau, Kema y DJ Peligro como representante nacional.

¿Quiénes se presentarán en el Lima Latin Pop Fest 2?

El festival contará con la participación de:

Víctor Muñóz

Jerau

Kema

Demphra (La Factoría)

Lil Silvio & El Vega

Ángel & Khriz

Danni Úbeda

DJ Peligro (invitado nacional)

¿Cuándo y dónde será el Lima Latin Pop Fest 2?

El Lima Latin Pop Fest 2 se realizará el sábado 29 de noviembre en el Multiespacio Costa 21. Este concierto es auspiciado por Radio Corazón.

Entradas del Lima Latin Pop Fest 2

Las entradas están disponibles en la web y puntos de venta de Teleticket. Existen promociones y descuentos según fecha y modalidad:

Cyber 30% (hasta el 14 de octubre)

Golden Exclusive: S/ 254

Campo 1: S/ 185

Campo 2: S/ 108

Claro Club 30% (hasta el 29 de noviembre)

Golden Exclusive: S/ 254

Campo 1: S/ 185

Campo 2: S/ 108

Preventa “No hay suerte”

Golden Exclusive: S/ 221

Campo 1: S/ 161

Campo 2: S/ 94

Precio regular

Golden Exclusive: S/ 353

Campo 1: S/ 257

Campo 2: S/ 150

Sillas de ruedas: S/ 207

