Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Lima Latin Pop Fest 2: todo sobre el festival con Víctor Muñóz, Jerau, Kema, Demphra y más

El Lima Latin Pop Fest 2 reunirá a destacados artistas como Víctor Muñóz, Jerau, Kema y Demphra.
El Lima Latin Pop Fest 2 reunirá a destacados artistas como Víctor Muñóz, Jerau, Kema y Demphra. | Fuente: Instagram: @lilsilvioyelvega
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El Lima Latin Pop Fest 2 se realizará el 29 de noviembre en Costa 21. Víctor Muñóz, Jerau, Kema, Demphra y otros artistas serán parte del show auspiciado por Radio Corazón.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Lima Latin Pop Fest regresa en su segunda edición con un cartel de grandes estrellas del pop latino. El festival se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre en el Multiespacio Costa 21, con la participación de reconocidos artistas internacionales y nacionales.

Entre los invitados destacan Lil Silvio & El Vega, quienes interpretarán temas como Te encontré y Tienes la magia. También estará Víctor Muñóz con éxitos como Corazón abierto y Mi princesa.

El dúo Ángel & Khriz promete encender la fiesta con Ven báilalo y Carita de ángel. A ellos se suma Demphra, de La Factoría, con clásicos como Pa’ curarmeAsí lo amo y Cómo me duele.

Asimismo, Danni Úbeda cantará Mi ángelArenaTu aire y otros temas, mientras que el cartel se completa con Jerau, Kema y DJ Peligro como representante nacional.

¿Quiénes se presentarán en el Lima Latin Pop Fest 2?

El festival contará con la participación de:

  • Víctor Muñóz
  • Jerau
  • Kema
  • Demphra (La Factoría)
  • Lil Silvio & El Vega
  • Ángel & Khriz
  • Danni Úbeda
  • DJ Peligro (invitado nacional)

¿Cuándo y dónde será el Lima Latin Pop Fest 2?

El Lima Latin Pop Fest 2 se realizará el sábado 29 de noviembre en el Multiespacio Costa 21. Este concierto es auspiciado por Radio Corazón.

Entradas del Lima Latin Pop Fest 2

Las entradas están disponibles en la web y puntos de venta de Teleticket. Existen promociones y descuentos según fecha y modalidad:

Cyber 30% (hasta el 14 de octubre)

  • Golden Exclusive: S/ 254
  • Campo 1: S/ 185
  • Campo 2: S/ 108

Claro Club 30% (hasta el 29 de noviembre)

  • Golden Exclusive: S/ 254
  • Campo 1: S/ 185
  • Campo 2: S/ 108

Preventa “No hay suerte”

  • Golden Exclusive: S/ 221
  • Campo 1: S/ 161
  • Campo 2: S/ 94

Precio regular

  • Golden Exclusive: S/ 353
  • Campo 1: S/ 257
  • Campo 2: S/ 150
  • Sillas de ruedas: S/ 207
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER+ 08 El documental de Britney Spears

Diego y Lucía comentan "Britney vs Spears", el documental de la Princesa del Pop. ¿Qué pasó realmente con la superestrella de la música? ¿Es realmente bueno el documental? Te guste o no el pop, es imposible ser indiferente con respecto a esta historia.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Lima Latin Pop Fest 2 Conciertos 2025

RPP TV

En Vivo

Más sobre Conciertos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA