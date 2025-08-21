Studio Sessions: Amy Gutiérrez deslumbra con su versión de 'Dangerous Woman' de Ariana Grande

La cantante peruana participó en Studio Sessions con un set íntimo donde reversionó el hit de Ariana Grande y presentó algunos de sus temas propios.

Amy Gutiérrez volvió a sorprender con su talento en la más reciente edición de Studio Sessions, el espacio digital de Studio92 en coproducción con NTV Música. Esta vez, la intérprete peruana asumió un gran reto: cantar Dangerous Woman, uno de los himnos más reconocidos de Ariana Grande.

“Amo a Ariana Grande. Creo que es una de las cantantes que rompe esquemas y hace cosas increíbles. Cantar una canción de ella para mí es un súper mega reto, que me saca de mi zona de confort”, comentó Amy antes de su presentación. En el escenario, acompañada únicamente por una guitarra acústica, desplegó toda su fuerza interpretativa en una sesión íntima.

Amy Gutiérrez en Studio Sessions

En ediciones anteriores, Studio Sessions ha contado con Nicole Zignago, quien interpretó Taste de Sabrina Carpenter, y con Hermanos Yaipén, que sorprendieron al convertir Nunca te haré llorar de Backstreet Boys en una cumbia.

Esta vez, el turno fue de Amy, quien presentó un set especial que incluyó sus canciones propias No te contaron mal y Era para siempre, para finalmente cerrar con una poderosa versión de Dangerous Woman, tema que celebra la autonomía y confianza femenina.

¿Quién es Amy Gutiérrez?

El público conoció a Amy Gutiérrez en 2014, cuando ganó la primera temporada de La voz kids. En 2017 se unió a Son Tentación y, un año más tarde, formó parte del dúo You Salsa, con el que interpretó temas como ¿Cómo se perdona?, No te contaron mal y Vamos a escapar. Su presencia en televisión también creció: ganó en dos ocasiones el programa El artista del año y actuó en las telenovelas Princesas y Brujas. En 2019 dio inicio a su carrera como solista con el lanzamiento del sencillo No sé.

Desde entonces, Amy ha explorado géneros como la salsa, la balada y el pop, consolidándose como una de las voces más versátiles de la música peruana actual. Su paso por Studio Sessions confirma no solo su madurez artística, sino también su capacidad de adaptarse a cualquier estilo sin perder su estilo propio.

Escucha a Amy Gutiérrez en Studio Sessions a continuación...

