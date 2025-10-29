Linkin Park regresó a Lima con una nueva voz, pero con la misma intensidad que marcó a toda una generación [CRÓNICA]

Fans se emocionaron con el regreso de Linkin Park |
Fotógrafo: Edgard Lescano
La fecha esperada
El Estadio de San Marcos se llenó mucho antes de que cayera la noche. Afuera, entre camisetas negras, pulseras luminosas y carteles en memoria de Chester Bennington, los fans compartían historias que sonaban a confesiones. Algunos habían llegado desde otros países y regiones, otros acampado desde la madrugada, pero todos coincidían en algo: este, sin duda, es el concierto más esperado del año.
“Hemos estado esperando su regreso desde hace mucho. No olvidamos a Chester, pero Emily es más que bienvenida”, decía una joven de veintitantos años, apretando una bandera del ‘Hybrid Theory’ como si fuera un amuleto.
Entre el público también se veían padres, madres y niños para quienes este sería su primer concierto, y es que Linkin Park tiene ese raro poder de unir generaciones bajo una misma emoción, la de sentirse parte de algo que trasciende el tiempo y la pérdida.
Cuando las luces del estadio se apagaron, el murmullo se transformó en un rugido y la voz de Mike Shinoda resonó como un eco familiar. La banda irrumpió con ‘Somewhere I Belong’ y en segundos el público fue una sola masa vibrante, un corazón colectivo latiendo al ritmo de guitarras y baterías. Era el inicio del primer acto y el sonido de Linkin Park volvía a Lima más afilado y emocional que nunca.
El bloque inicial combinó energía y memoria. ‘Crawling Up From the Bottom’, ‘New Divide’ y ‘The Emptiness Machine’ convirtieron las zonas PIT, VIP y las gradas en un mar de saltos y luces estroboscópicas. Armstrong, vestida de negro, caminaba por el escenario con firmeza y entrega, sin imitar a Chester, pero haciendo que cada palabra pesara. Su voz era una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que el público recibió con expectativa y emoción.
Con el segundo acto, “Creation”, el estadio se sumergió en un paisaje de luces cálidas. ‘The Catalyst’ y ‘Burn It Down’ marcaron la transición hacia un momento de introspección colectiva. Desde las pantallas, destellos de colores y formas digitales acompañaban a una banda que sonaba cohesionada, casi ritual. En ‘Waiting for the End’ la multitud alzó los brazos y, por un instante, pareció detenerse el tiempo. “¡Perú quiero verlos saltar!”, dijo Shinoda antes de enlazar con ‘From the Inside’ y Given Up, dos clásicos que desataron una descarga de energía imposible de contener.
A mitad del concierto llegó uno de los momentos más humanos de la noche: Mike Shinoda bajó del escenario para saludar a Noah, un niño en primera fila que sostenía un cartel de agradecimiento. Mike le regaló su gorra, se colocó la bandera del Perú como capa y saludó al público con una sonrisa enorme. Fue un instante breve, pero cargado de emoción pura.
La tercera parte, “Collapse”, fue el corazón del concierto. ‘Lost’ sonó como un himno nostálgico y ‘What I’ve Done’ marcó uno de los momentos más intensos de la noche cuando miles de fans levantaron máscaras de Optimus Prime para recrear la escena final de la primera película de Transformers.
Sin duda alguna, nada superó a ‘Numb’. Cuando comenzó el piano, el estadio se iluminó con miles de luces de celular. Algunos cerraban los ojos, otros se abrazaban. Fue el instante más íntimo de la velada; una multitud completa cantando con lágrimas y sonrisas, recordando al vocalista que los marcó para siempre.
“Kintsugi”, nombre que alude al arte japonés de reparar con oro lo que alguna vez se rompió, fue el cuarto acto y resumió la esencia del reencuentro. ‘Stained’, ‘Overflow’, ‘In the End’ y Faint fueron una secuencia de curación emocional.