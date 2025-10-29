Linkin Park regresó a Lima con una nueva voz, pero con la misma intensidad que marcó a toda una generación [CRÓNICA]

Ocho años después del concierto en Lima con Chester Bennington que quedó grabado en la memoria de miles de fanáticos, Linkin Park volvió con Emily Armstrong y Mike Shinoda. Entre lágrimas, bengalas y gritos, Lima se reencontró con una banda que muchos creyeron perdida para siempre.

El primer concierto de Linkin Park en Lima se realizó el 11 de mayo de 2017 en el Estadio Nacional y aquella noche quedó grabada en la memoria de miles como un rugido colectivo, una marea humana que cantó bajo la noche y un público que la propia banda calificó como uno de los más intensos y apasionados del tour mundial.

Aquella vez, las entradas se agotaron en cuestión de horas por lo que muchos se quedaron fuera, escuchando la icónica voz de Chester Bennington desde los exteriores del estadio, convencidos de que habría otra oportunidad. Y cuando él prometió que regresaría, todos tuvieron la esperanza de una próxima oportunidad.

Esa promesa quedó flotando en el aire como una deuda pendiente entre la banda y el Perú. Pero de repente, llegó la noticia que partió el corazón de millones.

Cuatro meses después, el 20 de julio de 2017, Chester fue hallado sin vida en su casa de California y así se desvaneció el eco de esa promesa que no se cumplió.

Durante años, la idea de volver a escuchar a Linkin Park sobre un escenario se volvió un deseo imposible, una herida abierta que el tiempo no lograba cerrar.

Sin embargo, en abril de 2024, el silencio terminó.

La banda anunció su regreso con Emily Armstrong, una voz distinta, pero con una fuerza que parecía emanar del mismo fuego de Chester. No era reemplazo, sino continuidad; una forma de hacer que la música siguiera respirando.

Muchos consideran que fue muy pronto, otros, por el contrario, sienten que la espera fue larga, pero finalmente uno cree que el regreso llegó en el momento preciso. Uno donde los miembros de la banda y los fans ya habían tenido tiempo para sanar, para hallarse, para extrañarse y desear volver a encontrarse.

La fecha que desataría la euforia en tierras peruanas fue el 27 de octubre de 2025. Ocho años después de aquella primera vez, Linkin Park volvería a presentarse en Lima frente a un público que estuvo soñando con ese día. Lo hizo frente a una multitud que llegó desde todas partes del país y del mundo.