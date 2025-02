“Los fans peruanos pusieron el listón alto”: Megadeth destacó el concierto en Lima de su gira mundial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Los fans peruanos pusieron el listón alto”. Con estas palabras, la banda estadounidense de thrash metal Megadeth destacó el concierto ofrecido en Lima en 2024, como parte de su gira mundial Crush the World Tour.

En sus redes sociales oficiales, la agrupación liderada por Dave Mustaine compartió una fotografía de los ensayos previos al concierto del pasado 6 abril en el Arena 1 de la Costa Verde.

“La calma antes de la tormenta en Lima la primavera pasada”, fue el mensaje que acompañó la instantánea.

Megadeth se encuentra actualmente en un periodo de descanso, hasta que se retomen sus presentaciones de este 2025, en junio.



Megadeth remeció Lima con su thrash metal

Megadeth, considerada una de las ‘cuatro grandes’ del thrash metal mundial, llegó a Perú en abril pasado para ofrecer un concierto en el que repasó lo mejor de su discografía, así como temas de su más reciente álbum The Sick, the Dying... and the Dead! (2022).

El recital fue muy valorado por los fanáticos, que destacaron el excelente nivel de la agrupación. En el concierto, no faltaron clásicos de la banda, como Hangar 18, Peace Sells, Symphony of Destruction, A tout le monde, entre otros.