Murió John Sykes, guitarrista del grupo Whitesnake, a los 65 años al no superar un cáncer

John Sykes, guitarrista del grupo de rock británico Whitesnake, entre otros, falleció a los 65 años al no superar un cáncer, según un comunicado publicado en su página web oficial este martes.



"Con gran pesar, compartimos que John Sykes ha fallecido después de una dura batalla contra el cáncer", reza el escrito en el que se recuerda a Sykes, que también formó parte de la banda británica Thin Lizzy, como "un hombre con un talento musical excepcional".



El guitarrista, que también fue miembro de la banda Tygers Of Pan Tang, era "un hombre atento, amable y carismático cuya presencia iluminaba el ambiente", se lee.



Último mensaje a sus fans

En sus últimos días, el guitarrista habló "de su sincero amor y gratitud hacia sus seguidores, que lo apoyaron durante todos estos años", alguien que "sin duda, marchaba al ritmo de su propio tambor y siempre apoyaba a los más débiles".



Sykes comenzó su carrera en 1980, con la banda de heavy metal Tygers Of Pan Tang, con quien grabó dos álbumes antes de unirse a Thin Lizzy en 1982, grupo que abandonó en 1984, cuando se unió a Whitesnake.



Tras dejar Whitesnake, formó su propio grupo, llamado Blue Murder, posteriormente participó en una gira en recuerdo al fundador de Thin Lizzy, Phil Lynnot, que tuvo lugar tras la muerte de éste en 1986, mientras que su último tema, Dawning of a Brand New Day, lo publicó en enero de 2021 tras más de 20 años sin hacer música.