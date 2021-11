Louis Tomlinson en Lima: se agotaron las entradas para su concierto. | Fuente: Instagram

El lunes 15 de noviembre salieron las entradas a la venta para el concierto de Louis Tomlinson en Lima y, en tiempo récord, el artista agotó los boletos para su show el próximo 1 de junio de 2022.

De acuerdo con la productora Move Concerts Perú, los miles de fanáticos del ex One Direction pudieron acceder a los tickets a pesar de la larga espera en la página de Teleticket, pero finalmente muchos de ellos pudieron conseguirlo

“¡Louis Tomlinson en Lima: Sold Out! ¡Gracias a los fans por romper el récord en este regreso a los shows! ¡Nos unimos a otros países de la gira en agotar las entradas en horas!”, escribió Move Concerts Perú.

¿Habrá un segundo concierto del cantante? Si bien muchos se quedaron sin entradas, la productora aseguró que habrá novedades para todos ellos. “A todos los que se quedaron sin entradas, estamos trabajando en novedades sobre este concierto. Pronto noticias, atentos a nuestras redes”, finalizó el mensaje.

El primer show de Louis Tomlinson en Perú tiene todas las entradas agotadas. El concierto se realizará el 1 de junio de 2022. | Fuente: Instagram

La llegada de Louis Tomlinson a Perú

El ídolo juvenil Louis Tomlinson, ex integrante de la boy band One Direction, dio a conocer las nuevas fechas para su gira del 2022 y confirmó que llegará al Perú para ofrecer un concierto el 1 de junio en Arena Perú. El músico británico llegará al Perú en la que es el primer gran anuncio del próximo año de la empresa Move Concerts. Las entradas estuvieronn a la venta en la web de Teleticket desde del 15 de noviembre.

Louis Tomlinson anuncia su primera gira mundial para presentar su álbum debut como solista: "WALLS", que fue lanzado en enero del año pasado y recibió halagos de la crítica, quienes consideraron que fue una de las mayores sorpresas de la música pop.

Hasta el momento, Tomlinson registra la sorprendente cifra de mil millones de reproducciones en Spotify, así como una enorme masa de seguidores en las redes sociales, que supera los 54 millones de fans. Y es que el artista se mueve muy bien en estas plataformas y comparte varios momentos de su carrera, al punto de haber transmitido conciertos en vivo para recaudar fondos para organizaciones benéficas.

