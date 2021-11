El ídolo juvenil Louis Tomlinson, ex One direction, dio a conocer las nuevas fechas para su gira del 2022 y confirmó que llegará al Perú para ofrecer un concierto el 1 de junio del próximo año. | Fuente: Difusión

El ídolo juvenil Louis Tomlinson, ex integrante de la boy band One Direction, dio a conocer las nuevas fechas para su gira del 2022 y confirmó que llegará al Perú para ofrecer un concierto el 1 de junio en Arena Perú. El músico británico llegará al Perú en la que es el primer gran anuncio del próximo año de la empresa Move Concerts. Las entradas estarán a la venta en la web de Teleticket a partir del 15 de noviembre.

Louis Tomlinson anuncia su primera gira mundial para presentar su álbum debut como solista: "WALLS", que fue lanzado en enero del año pasado y recibió halagos de la crítica, quienes consideraron que fue una de las mayores sorpresas de la música pop. Hasta el momento, Tomlinson registra la sorprendente cifra de mil millones de reproducciones en Spotify, así como una enorme masa de seguidores en las redes sociales, que supera los 54 millones de fans. Y es que el artista se mueve muy bien en estas plataformas y comparte varios momentos de su carrera, al punto de haber transmitido conciertos en vivo para recaudar fondos para organizaciones benéficas.

“Me siento como un artista nuevo ahora, me tomó un tiempo sentirme cómodo solo, aprender a confiar en mi instinto y asegurarme de obtener lo que quiero. Me siento más confiado que nunca, como compositor y cantante, y más maduro. Por supuesto que quiero tener éxito, pero lo que importa es lo que significa mi música para mí y lo que significa para los fans. Esa es la prioridad. El resto tendremos que esperar y ver. " comenta el músico.

Ex integrante de uno de los mayores fenómenos de la historia de la música, One Direction, Louis retoma una extensa gira mundial interrumpida en marzo de 2020, que recorrerá Reino Unido, España, Francia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Australia, Japón, Argentina, Brasil, Estados Unidos y ahora Perú. En agosto de 2019, Tomlinson ganó el premio a la "Mejor Canción - Artista Masculino" en los Teen Choice Awards con "Two of us", el primer sencillo de WALLS, que ha reunido más de 40 millones de transmisiones y más de 23 millones de visitas en YouTube.

La gira mundial de Louis Tomlinson llega a Perú gracias a MOVE Concerts, productora de conciertos como Ed Sheeran, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jonas Brothers, entre otras estrellas juveniles. Todo listo para revivir la magia de los conciertos de las grandes estrellas internacionales en el país.

EL DATO

La preventa exclusiva con un 25% de descuento con tarjetas Interbank será este 13 y 14 de noviembre, mientras que el inicio de la venta general de entradas será desde el 15 de noviembre en Teleticket.

Precios de las entradas*:

Campo A: S/ 350

Campo B: S/ 190

Tribuna: S/ 130

*Precios con descuento de 25%, incluyen comisión de Teleticket.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos





En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.