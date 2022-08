El cantautor argentino se presentará por primera vez en Lima el próximo 29 de setiembre. | Fuente: Universal Music Group

Cuenta Luciano Pereyra que cantarle a una expareja sirve para sanar: “cuando se guarda tanto dolor y no se sabe expresar, también hace mucho daño. La música puede canalizar lo que a uno le pasa o siente y sentirse acompañado”. Para él, su canción “Tu mano” (2015) expresa eso en sus letras: “se enmudeció mi voz/ el mundo enloqueció/ que ya no escucha mi garganta/ pero estabas tú/ tomando mi mano/ para darle calor”.

Han pasado 7 años desde que publicó “Tu mano” y Luciano Pereyra sorprende con cada canción que lanza. Ahora lo hace con “De hoy en adelante”, nuevo álbum de estudio que cuenta con las colaboraciones de Greeicy, Nacho, Alejandro Fernández, el pianista Lang Lang, Denise Rosenthal y Los Ángeles Azules. El lanzamiento de su disco es motivo de gira por Latinoamérica, la cual lo traerá a la capital el próximo 29 de setiembre para cantar con sus fanáticos en el Arena Perú.

CREAR DESDE EL CORAZÓN

“De hoy en adelante” comenzó a gestarse antes, durante y después de pandemia. “El mundo se puso en pausa, pero de verdad fue un aprendizaje porque me dio la posibilidad de seguir trabajando en este disco con grandes artistas”, menciona el cantautor argentino a RPP Noticias sobre su proceso creativo y reconoce que todas sus colaboraciones surgieron de forma orgánica y natural.

¿Vive su mejor momento? Ante la pregunta, Pereyra responde que “todos los días es un buen momento porque está vivo”. Además, agrega: “Me siento feliz de poder hacer lo que me gusta. Trabajo en lo que me gusta y eso para mí es un privilegio y una bendición. Una frase que me gusta dice: ‘una tristeza compartida es la mitad de la tristeza, pero una alegría compartida es el doble de alegría’. Y para mí poder compartir la alegría que me da la música, no tengo nada más para pedir”.

CONECTAR CON SUS FANS

Luciano Pereyra no es ajeno a las redes sociales. ¿Cómo fue su encuentro con TikTok? “Rarísimo. Pero es parte de hoy y de la actualidad. Se ha transformado en parte de nuestra vida diaria. Y también debemos aprender a controlar: en su dosis justa es una gran herramienta para estar en contacto”, indica.

El músico anunció su concierto en Lima por redes sociales y revolucionó a sus seguidores, quienes ya se alistan para cantar sus mejores temas. ¿Hay expectativas? Pereyra responde: “Hay mucha ansiedad porque llegue ese momento de reencontrarme con este público que a lo largo de los años me ha demostrado mucho amor […] Y si Gianmarco o Patrick Romantik están por aquí, que vengan al concierto”. El músico argentino no descarta sorpresas y mucho amor en su concierto. Que así sea.

