Manowar confirma concierto en Perú: "El llamado de nuestros 'Manowarriors' peruanos ha sido escuchado"

Manowar, una de las bandas más representativas de heavy metal, pisará por primera vez suelo peruano. Conocidos mundialmente por sus épicas presentaciones en vivo, la agrupación estadunidense se alista para estremecer Lima como parte de su gira 'Crushing The Enemies Of Metal Tour Anniversary 2023'.

La cita será el 14 de septiembre en la explanada del Estadio San Marcos, donde Eric Adams, Joey DeMaio, Michael Angelo Batio y Dave Chedrick celebrarán cuatro décadas de carrera.

"El llamado de nuestros 'Manowarriors' peruanos ha sido escuchado por un promotor que tiene las pelotas para llevar el poder y la fuerza de Manowar a Perú!" dijo Joey De Maio, bajista y fundador de la banda.

"El águila de Manowar cruzará los Andes y aterrizará en Lima, donde derretiremos rostros y aplastaremos a los enemigos del metal con nuestras canciones más solicitadas¨, expresó.

Venta de entradas

Hablar de Manowar es hablar de una de las bandas de heavy metal más influyentes y perdurables del género musical. 'The Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour 2023' presentará sus grandes éxitos, muchos de ellos incluídos en emblemáticos álbumes como "Battle Hymns", "Kings Of Metal", "Warriors Of The World", entre otros.

Las entradas para el único show de Manowar en Perú saldrán a la venta el 5 de mayo de 2023 a las 10 a.m. en Joinnus.

Entradas:

Vip S/ 352.00

General S/ 265.00

Las actualizaciones de Ultimate Fan Experience ("UFE") para este y todos los demás shows de Manowar están disponibles en 'The Kingdom Of Steel', la única tienda oficial de productos y experiencias para fanáticos de la banda.

