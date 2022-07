Marc Anthony se presentará en Lima el 30 de setiembre, como parte de su gira "Viviendo Tour 2022".

Marc Anthony llegará al Perú como parte de su nueva gira por América Latina "Viviendo Tour 2022" el próximo 30 de septiembre para cantar en vivo con su orquesta y coros en el estadio de la Universidad de San Marcos.

Masterlive confirma de esta manera el único reencuentro memorable e histórico del intérprete de "Pa' lla voy" con su inmensa legión de seguidores peruanos.

Cabe destacar que la pre-venta de los tickets para bailar y cantar junto a Marc Anthony estará disponible este 6 y 7 julio exclusivamente con tarjetas Interbank, y la venta general se realizará el 8 de julio en la plataforma digital de Teleticket.

Marc Anthony, 30 años de trayectoria

Marc Anthony, quien lleva más de 30 años de trayectoria manteniéndose sólidamente en las preferencias del público salsero a nivel mundial, ha vendido más de 30 millones de copias, ha logrado 25 Top #1 en las listas del Billboard, ha brindado miles de conciertos, ha ganado cientos de premios, y ha destacado su versatilidad artística no solo como cantante, sino como compositor, productor y actor de cine.

Su más reciente álbum bajo la producción de Sergio George, "Pa'lla voy", es todo un hit con sus nueve canciones en las plataformas digitales Spotify y YouTube. Y por si fuera poco, sus éxitos "Vivir mi vida" y "A quien quiero mentirle" han alcanzado más de 250 millones y 100 millones reproducciones, respectivamente, en YouTube.

