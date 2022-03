"Conociendo Rusia", el proyecto solista del artista argentino Mateo Sujatovich, llega por primera vez a Lima | Fuente: Conociendo Rusia oficial

"Conociendo Rusia", el proyecto solista del artista argentino Mateo Sujatovich, llega por primera vez a Lima como parte de "La dirección tour", un espectáculo que empezó con 4 fechas 'sold out' en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

En diálogo con RPP Noticias, el artista de 31 años que soñaba con ser futbolista, habló del nacimiento de esta propuesta musical y de su particular nombre, cuyo origen fue resultado de un juego de palabras asociado a su sobrenombre.

"El proyecto empieza más o menos en el año 2017, cuando empiezo a grabar el primer (Conociendo Rusia). Tenía muchas ganas de grabar un disco propio con canciones propias. Se dieron algunas razones en mi vida que me impulsaron a comenzar a grabar ese álbum y escribir canciones", relató.

"Terminando la mezcla me di cuenta que estaba contento con el disco, pero le faltaba un nombre y una tapa, mi nombre no me terminaba de cerrar para el proyecto. A mí me decían el 'Ruso' de toda la vida, así que con un juego de palabras terminé poniéndole "Conociendo Rusia" y el disco salió en marzo de 2018. No es un nombre fácil para llamarse hoy", comentó.

SU TRAYECTORIA

Luego del lanzamiento del primer álbum, al año siguiente estrena "Cabildo y Juramento", un disco que recibió tres nominaciones a los Grammy Latinos; también ganó en la categoría Mejor Álbum Pop Alternativo en los Premios Gardel de Argentina.

La pandemia sorprendió a Sujatovich en plena promoción de su último trabajo y le hizo posponer por unos meses su debut en el teatro Gran Rex de Buenos Aires, uno de los mayores templos de la música de su país. Ahora está a la espera de pisar por primera vez un escenaro peruano.

"A Perú me lleva la trayectoria de estos álbumes y coincide con la salida de "La dirección", mi último disco compuesto en pandemia, al que quiero mucho porque me acompañó en estos últimos años de un mundo cambiante y difícil" sostuvo.

FAMILIA DE MÚSICOS

Mateo es hijo de Leo Sujatovich, teclista de la mítica Spinetta Jade, banda de rock argentina liderada por uno de los pioneros del género en el país, Luis Alberto Spinetta. Su abuela fue profesora de piano de Charly García y muchos otros grandes de la música argentina y su hermana es la cantante y compositora Luna Sujatovich.

El artista argentino también ha realizado colaboraciones de lujo con artistas como Fito Páez, David Lebón y Leiba. "Intento colaborar con gente que me guste mucho, la colaboración es un terreno buenísimo que se disfruta un montón y que permite abrir un montón de puerta", agregó.

El concierto de Mateo Sujatovich y su proyecto "Conociendo Rusia", se realizará el próximo jueves 21 de abril en el Arena Perú Hall, ubicado en Santiago de Surco. Las entradas para el espectáculo están disponibles a través de Joinnus.

