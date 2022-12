Metronomy se presentará por primera vez en Lima el 6 de diciembre. | Fuente: Alexandra Waespi | Fotógrafo: Alexandra Waespi

Cuenta Joseph Mount, líder y vocalista de la banda británica Metronomy, que estas últimas semanas estuvo enfermo en casa y aprovechó en ver los primeros partidos del Mundial. “Es increíble la controversia que se ha generado entorno a Qatar, pero encuentro difícil no ver los partidos porque significa mucho para la gente que lo juega”, comenta.

Ante su emoción por el fútbol, le consultamos sobre la selección de sus amores: “Me siento bien con relación a cómo juega Inglaterra. No debería tenerla difícil para pasar”. También, se animó a comentar el partido que jugó Brasil ante Serbia: “El segundo gol [de Richarlison] es el tipo de gol que esperas ver en un Mundial. Un gol muy loco”.

Dejando de lado su afición por el balón pie, Mount se enfoca en su banda de indie pop y responde a RPP Noticias sobre el proceso creativo de su último disco, ‘Small World’. El lanzamiento es la razón de su gira por Latinoamérica que los traerá por primera vez a Lima para un concierto el próximo 6 de diciembre, en el Centro de Convenciones de Barranco.



CREAR DESDE EL CONFINAMIENTO

Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso creativo de ‘Small World’? ¿Se creó antes de la pandemia?

Se creó en medio de la pandemia y el proceso creativo fue inusual. Obviamente cuando escribes música y la grabas no vives en tu casa. Pero en esta situación era distinto porque no tenías de otra que hacerlo ahí. Fue una experiencia diferente, pero creo que al inicio de la pandemia fue un momento poco creativo, fue raro y una experiencia diferente que no se sentía bien. No se sentía bien crear buena música.

Al final encontré que la pandemia fue buena porque al mismo tiempo tenías que hacer esto, tenías que estar en casa y no podías irte. Esto no quiere decir que ignoremos lo que realmente significó la pandemia, pero fue especial para mí porque estuve más tiempo con mi familia, estuve más involucrado con mis hijos día a día. Eso se convirtió en algo positivo y dije ‘esto es algo bueno de lo que puedo hacer música’. Era inspirador y así es cómo surgió la idea de “Small World”: soy yo pensando en ese pequeño ambiente en el que estaba con mi familia y sobre cómo sacamos cosas positivas de eso.





Acaban de lanzar una nueva versión del single ‘It’s Good to be back’ del disco 'Small World', ¿cómo surge la idea? ¿Tiene que ver con un nuevo comienzo?

Grabamos una versión con Panic Shack. Y la idea de la canción se centra en volver a casa y en cómo se siente volver después de mucho tiempo fuera: algo brillante, pero al mismo tiempo confuso. Es esa sensación de sentirse de vuelta y reajustar muchas cosas. Así que sí se siente como un nuevo inicio.

Cuando pienso en la canción y en lo que escribí, pienso en un regreso a casa luego de estar de gira de los discos anteriores. Y eso es antes de pandemia. Es una situación diferente y es como si una persona diferente hubiera escrito esa canción.

‘The Look’ es la canción más popular de la banda ¿Qué significa para ti?

No sé qué significa. Es una canción mucho más grande de lo que era en un principio. Es una canción de la que se ha apoderado la gente, pues les gusta mucho. Para mí, es una canción sobre el lugar en el que crecí y sobre lo que amas y lo que odias del lugar en el que creciste. Pero ahora no es que haya pensado en el significado real de la canción. Ha pasado mucho tiempo y ahora es más que nada una cosa física de ejecutarla, tocarla y que la gente reaccione a los conciertos. Ahora es difícil de describirla.

¿Qué expectativas se tienen con el concierto en Perú?

Espero que sea estupendo. Se supone que íbamos a tocar en el 2019, pero el concierto fue cancelado a último momento. Entonces, tenemos una fecha en Lima, lo cual es genial. Y estamos muy emocionados porque no hay muchos lugares en los que no hayamos tocado antes. Entonces, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que fuimos y espero que sea emocionante.