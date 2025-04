Erreway en Lima: setlist, horarios y todo lo que necesitas saber sobre sus conciertos en Costa 21

Erreway regresa a Lima para una serie histórica de conciertos tras 22 años de espera. Con Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benja Rojas, la banda promete un show épico. ¡Aquí te contamos todo!

¡Vuelven! Erreway, la banda que nació de la telenovela Rebelde Way, regresa a Perú después de 22 años. Con su gira mundial Erreway World Tour 2025, el grupo promete cuatro conciertos históricos en Lima, con el regreso de Camila Bordonaba a los escenarios tras 15 años de ausencia, acompañada de Felipe Colombo y Benja Rojas. Los shows están auspiciados por Radio Corazón.

En noviembre de 2024, los tres integrantes anunciaron la gira en redes sociales con un mensaje cargado de nostalgia: “Soy quien soy por nuestra historia”. Aunque Luisana Lopilato no forma parte de esta reunión, los fanáticos celebraron el reencuentro de los actores que dieron vida a un grupo de adolescentes que, pese a sus diferencias, forjan una fuerte amistad y crean la banda Erreway.

Las entradas para el primer concierto en Lima, programado para el sábado 3 de mayo de 2025, se agotaron rápidamente. Ante la demanda, se añadieron fechas adicionales: 4, 6 y 7 de mayo. "Gracias por hacer posible esta histórica semana de shows", dijo Benjamín en un video. Felipe también compartió su emoción: "Es impresionante lo que pasó con las cuatro fechas". Por su parte, Camila cerró diciendo: “Nos vemos en este momento épico”.

Fechas del Erreway World Tour 2025

28 de marzo: Santiago, Chile

5 de abril: Montevideo, Uruguay

24 de abril: Quito, Ecuador – Últimas localidades

26 de abril: Guayaquil, Ecuador – Últimas localidades

3 de mayo: Lima, Perú – SOLD OUT

4 de mayo: Lima, Perú – SOLD OUT

6 de mayo: Lima, Perú – SOLD OUT

7 de mayo: Lima, Perú – Últimas localidades

4 de junio: Nápoles, Italia – Últimas localidades

6 de junio: Madrid, España – SOLD OUT

7 de junio: Barcelona, España – Últimas localidades

9 de julio: Atenas, Grecia – SOLD OUT

10 de julio: Atenas, Grecia – SOLD OUT

20 de julio: Madrid, España – Últimas localidades

29 de agosto: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

30 de agosto: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

3 de septiembre: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

4 de septiembre: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

16 de septiembre: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

17 de septiembre: Buenos Aires, Argentina – SOLD OUT

Erreway dará cuatro conciertos en Lima: 3, 4, 6 y 7 de mayo de 2025.Fuente: Masterlive Perú

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Erreway en Lima?

Erreway se presentará en Costa 21, Lima, los días 3, 4, 6 y 7 de mayo de 2025. Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas ofrecerán sus clásicos hits Bonita de más, Será de Dios, Para cosas buenas, Amor de engaño y muchos más.

Erreway cantará 'Bonita de más', 'Será de Dios', 'Amor de engaño' e 'Inmortal' en sus shows.Fuente: Instagram: @errewaytour2025

¿Cuáles con los precios de las entradas para Erreway?

Las entradas para los conciertos del 3, 4 y 6 de mayo de Erreway en Lima ya se agotaron. Aún quedan algunas localidades para el show final del 7 de mayo. Las entradas están disponibles en Teleticket. Estos son los precios:

Platinum stand up: S/.399

S/.399 VIP stand up: S/.349

S/.349 Preferencial stand up: S/.170

S/.170 Conadis: S/.319

Erreway nació en la exitosa telenovela 'Rebelde Way', emitida entre 2002 y 2003.Fuente: Instagram: @errewaytour2025

¿A qué hora será el ingreso al concierto de Erreway en Lima?

La productora Masterlive Perú ha confirmado que las puertas de Costa 21 se abrirán a las 4 p.m. para un ingreso ordenado. Los conciertos comenzarán aproximadamente a las 8 p.m., aunque este horario podría variar por razones técnicas. Se recomienda llegar con anticipación para evitar contratiempos.

Los conciertos de Erreway serán en Costa 21 y cuentan con el auspicio de Radio Corazón.Fuente: Instagram: @errewaytour2025

Mapa de ingresos al concierto de Erreway en Lima

Si ya tienes tu entrada, asegúrate de revisar el mapa de accesos a continuación para conocer tu puerta de ingreso. La organización recomienda llegar con tiempo para evitar aglomeraciones.

Además de Perú, la gira de Erreway pasa por Chile, Uruguay, Ecuador, Italia, España, Grecia y Argentina.Fuente: Instagram: @errewaytour2025

¿Cuál es el setlist del concierto de Erreway en Lima?

Aunque el setlist puede variar, Erreway ha tocado regularmente este repertorio en sus presentaciones recientes:

Girar Rebelde Way Memoria Tiempo Solo sé Que estés Dame Vamos al ruedo Te soñé (Felipe Colombo solo) Mi vida (Benjamin Rojas solo) Vivo como vivo (Camila Bordonaba solo) Será de Dios Dije adiós (Shortened/Accoustic) Amor de engaño (Shortened/Acoustic) Me da igual (Acoustic) No estés seguro (Acoustic) Asignatura pendiente Que se siente Vas a salvarte Inmortal Bonita de más Para cosas buenas Será porque te quiero Resistiré Sweet Baby

Erreway regresa a Lima tras 22 años de su última visita al país.Fuente: Instagram: @errewaytour2025

Recomendaciones para el concierto de Erreway en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Masterlive Perú recomienda:

Asistir al concierto en taxi.

Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.

Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.

Habrá seguridad privada y servicio médico.

Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.

Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.

Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

El grupo agradeció el apoyo en Perú y prometió un reencuentro inolvidable con sus fans.Fuente: Instagram: @errewaytour2025

Objetos prohibidos en el concierto de Erreway en Lima

Para garantizar la seguridad del evento, no se permitirá el ingreso de los siguientes artículos:

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.

Alimentos y bebidas.

Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.

Accesorios con púas.

Punteros láser o led. iPads o drones.

Artefactos pirotécnicos.

Selfie sticks, trípodes y similares.

Cualquier objeto potencialmente peligroso.

Carteles y banderolas de gran tamaño.

Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.

Sillas plegables.

Sustancias psicotrópicas (drogas).

