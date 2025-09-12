Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Mi Gran Noche-Nueva Ola Sinfónico: la música de Raphael, Camilo Sesto, José José y más llega al Teatro Municipal de Lima

'Mi Gran Noche – Nueva Ola Sinfónico' presentará un repertorio con clásicos como 'Vivir así es morir de amor', 'El triste' y muchos más.
'Mi Gran Noche – Nueva Ola Sinfónico' presentará un repertorio con clásicos como 'Vivir así es morir de amor', 'El triste' y muchos más. | Fuente: Tarkus Producciones
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El 20 y 21 de septiembre, la Orquesta Sinfónica de los 4 Suyos presenta un espectáculo único que revive los clásicos de la nueva ola con más de 40 músicos y cantantes invitados.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima se prepara para una cita imperdible con la nostalgia y la música en vivo. Los días sábado 20 y domingo 21 de setiembre del 2025, el Teatro Municipal será escenario de Mi Gran Noche – Nueva Ola Sinfónico, un espectáculo que promete transportar al público a las décadas de 1960 y 1970, época dorada de la música iberoamericana.

El evento, producido por Tarkus Producciones en alianza con la Orquesta Sinfónica de los 4 Suyos, combina música, teatro y un despliegue audiovisual de primer nivel para rendir homenaje a la llamada “nueva ola”. Bajo la batuta del maestro Luiggi Jordan Chaviguri, más de 40 músicos darán vida a un repertorio de más de 20 canciones inolvidables.

Alfredo Morales, Daniel Ávila y Verónika Valdez acompañarán a la Orquesta Sinfónica de los 4 Suyos en Mi Gran Noche.

Alfredo Morales, Daniel Ávila y Verónika Valdez acompañarán a la Orquesta Sinfónica de los 4 Suyos en Mi Gran Noche.Fuente: Tarkus Producciones

Un homenaje a los grandes

El setlist está conformado por clásicos como Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto, El Triste de José José, Amigo de Roberto Carlos, Mi viejo de Piero, Rosa Rosa de Sandro y la icónica Mi gran noche de Raphael. Además, habrá un momento especial en homenaje a Los Doltons con El último beso, símbolo de la nueva ola en Perú.

El espectáculo contará también con la participación de tres voces invitadas: Alfredo Morales Rodríguez, conocido por sus interpretaciones en Yo Soy y La Voz Perú; Daniel Ávila Reyes, recordado como José Luis Rodríguez 'El Puma' en televisión; y Verónika Valdez Valenzuela, cantante de gran trayectoria en los escenarios nacionales.

Más que un concierto, Mi Gran Noche – Nueva Ola Sinfónico está concebido como una experiencia escénica completa. Con la dirección a cargo de Luis Alberto Posada, cada canción será parte de una narrativa continua, reforzada por actuaciones, iluminación y proyecciones que evocarán recuerdos y emociones de toda una generación.

Entradas desde S/49 hasta S/259 disponibles en Joinnus para las dos funciones de 'Mi Gran Noche – Nueva Ola Sinfónico'.

Entradas desde S/49 hasta S/259 disponibles en Joinnus para las dos funciones de 'Mi Gran Noche – Nueva Ola Sinfónico'.Fuente: Tarkus Producciones

¿Cuándo y dónde comprar las entradas?

Las entradas para Mi Gran Noche – Nueva Ola Sinfónico ya están disponibles a través de Joinnus. El espectáculo se presentará en dos únicas funciones, el sábado 20 y domingo 21 de septiembre a las 8 p.m., en el Teatro Municipal de Lima, con precios que van desde los S/ 49 hasta los S/ 259, según la zona elegida.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Mi Gran Noche Conciertos 2025

Más sobre Conciertos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA