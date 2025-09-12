Mi Gran Noche-Nueva Ola Sinfónico: la música de Raphael, Camilo Sesto, José José y más llega al Teatro Municipal de Lima

El 20 y 21 de septiembre, la Orquesta Sinfónica de los 4 Suyos presenta un espectáculo único que revive los clásicos de la nueva ola con más de 40 músicos y cantantes invitados.

Lima se prepara para una cita imperdible con la nostalgia y la música en vivo. Los días sábado 20 y domingo 21 de setiembre del 2025, el Teatro Municipal será escenario de Mi Gran Noche – Nueva Ola Sinfónico, un espectáculo que promete transportar al público a las décadas de 1960 y 1970, época dorada de la música iberoamericana.

El evento, producido por Tarkus Producciones en alianza con la Orquesta Sinfónica de los 4 Suyos, combina música, teatro y un despliegue audiovisual de primer nivel para rendir homenaje a la llamada “nueva ola”. Bajo la batuta del maestro Luiggi Jordan Chaviguri, más de 40 músicos darán vida a un repertorio de más de 20 canciones inolvidables.

Alfredo Morales, Daniel Ávila y Verónika Valdez acompañarán a la Orquesta Sinfónica de los 4 Suyos en Mi Gran Noche.Fuente: Tarkus Producciones

Un homenaje a los grandes

El setlist está conformado por clásicos como Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto, El Triste de José José, Amigo de Roberto Carlos, Mi viejo de Piero, Rosa Rosa de Sandro y la icónica Mi gran noche de Raphael. Además, habrá un momento especial en homenaje a Los Doltons con El último beso, símbolo de la nueva ola en Perú.

El espectáculo contará también con la participación de tres voces invitadas: Alfredo Morales Rodríguez, conocido por sus interpretaciones en Yo Soy y La Voz Perú; Daniel Ávila Reyes, recordado como José Luis Rodríguez 'El Puma' en televisión; y Verónika Valdez Valenzuela, cantante de gran trayectoria en los escenarios nacionales.

Más que un concierto, Mi Gran Noche – Nueva Ola Sinfónico está concebido como una experiencia escénica completa. Con la dirección a cargo de Luis Alberto Posada, cada canción será parte de una narrativa continua, reforzada por actuaciones, iluminación y proyecciones que evocarán recuerdos y emociones de toda una generación.

Entradas desde S/49 hasta S/259 disponibles en Joinnus para las dos funciones de 'Mi Gran Noche – Nueva Ola Sinfónico'.Fuente: Tarkus Producciones

¿Cuándo y dónde comprar las entradas?

Las entradas para Mi Gran Noche – Nueva Ola Sinfónico ya están disponibles a través de Joinnus. El espectáculo se presentará en dos únicas funciones, el sábado 20 y domingo 21 de septiembre a las 8 p.m., en el Teatro Municipal de Lima, con precios que van desde los S/ 49 hasta los S/ 259, según la zona elegida.

