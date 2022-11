La pareja recorrerá varios países de Latinoamérica en el marco de su espectáculo 'Amantes tour'. | Fuente: Instagram

Mike Bahía y Greeicy se muda al Estadio Nacional para mayor comodidad y seguridad de su gran legión de admiradores y público en general. Programado para el miércoles 7 de diciembre, el concierto de la dupla colombiana forma parte del gira latinoamericana 'Amantes Tour 2022' que los llevará por Chile, Guatemala, El Salvador, Bolivia, y Costa Rica.

Para información de los fanáticos, admiradores y público en general, se respetará las zonas ya agotadas y ampliará el aforo con nuevas zonas y nuevos precios populares.

“Este show va a reunir nuestra historia de estos últimos nueve años, en los que las canciones han sido protagonistas. Nuestra casa va a estar en el escenario. Asumimos retos maravillosos a nivel técnico" comentó Mike Bahía quien hace muchos años se dio a conocer en Perú con el éxito 'Buscándote'.

Los tickets para disfrutar de este concierto, ahora en el Estadio Nacional, salen a la venta este miércoles 30 de noviembre a las 10:00 a.m. con un 30% de descuento con tarjetas BCP a través de Teleticket. Este descuento solo tendrá una vigencia de los 24 horas.

Zonas y precios para el concierto de Mike Bahía y Greeicy

Tribuna Occidente: S/ 131.50

Tribuna Oriente: S/ 131.50

Zonas (Ampliación de aforo)

Vip: S/ 285

Platinium: S/ 416

Greeicy lanzó su segundo disco 'La carta'

La artista colombiana lanzó su segundo álbum de estudio La carta, dos años después de debutar en la música con su disco 'Baila'. El nuevo trabajo discográfico viene acompañado con potentes colaboraciones.

'La carta', según detalló la disquera Universal Music Group en un comunicado de prensa, es un proyecto personal de Greeicy, con el que pasó por momentos de todo tipo. Desde la extrema felicidad hasta angustias sin respuestas en torno a su vida que la reconectaron con su música.

Para Greeicy, la propuesta significó "un máster en paciencia", pues viene gestándose desde "hace casi tres años, antes de la pandemia y por muchas razones". "Se pospuso hasta hoy, así que es un disco con el que he pasado por todos los estados de ánimo", afirmó.

"Me he desilusionado, he perdido la esperanza y la fuerza pero en medio del camino, la misma 'carta' llegaba con su magia a salvarme y reconectarme con eso que soy y con eso que amo", añadió la también actriz, que el pasado 3 de febrero estrenó también la serie juvenil 'Ritmo salvaje', en Netflix, donde tiene el rol protagónico.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.