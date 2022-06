Morat anunció nueva fecha en Lima, para el 30 de noviembre. | Fuente: Morat / Instragram

A pedido de los fans peruanos, Morat acaba de confirmar una segunda fecha en Lima, después de agotar todas las entradas para sus conciertos en Lima y Arequipa.

Morat es una de las bandas más populares de Latinoamérica y llega a Perú en medio de una tremenda expectativa. La nueva fecha será el 30 de noviembre en Arena Perú y las entradas estarán a la venta desde mañana viernes, a las 9 a.m. por las plataformas de Teleticket.

La agrupación colombiana creada en el 2011 e integrada por Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales confirmó su visita a Perú hace dos semanas y agotó en tiempo récord todas las entradas para los shows que ofrecerá en Lima y, por primera vez, en Arequipa.

Sobre Morat

La banda de folk-pop se ha consolidado como uno de los proyectos musicales desde su lanzamiento en el 2015 con el tema “Mi nuevo vicio”, en el que participa Paulina, y se dan a conocer en algunos países de Latinoamérica. Luego, vendría su álbum debut, titulado “Sobre el Amor y Sus Efectos Secundarios”, que incluye “Mi Nuevo Vicio”, “Mil Tormentas” junto a Cali & El Dandee, “Cuánto Me Duele”, producido por El Dandee y “Cómo Te Atreves” que los lleva a la popularidad y les permite grabar junto a grandes artistas como Paty Cantú, Sebastián Yatra, Aitana, Danna Paola y más.

Morat llega al Perú en su mejor momento

Morat llega en su mejor momento, con éxitos rotundos como "No se va", "Besos en guerra", "Cuando nadie ve", "Llamada perdida" o "Porfa no te vayas"; todos temas infaltables en este encuentro con el público peruano.

Actualmente, Morat acaba de presentar su más reciente single ‘Paris’ junto a Duki, un adelanto de lo que será su nuevo trabajo discográfico. El tema está compuesto por la banda junto a Mauricio Rengifo y Andrés Torres, quienes se han ocupado también de la producción junto a Juan Pablo Isaza.

Sobre este lanzamiento, la banda se fue a París para grabar el video oficial que fue dirigido por el realizador Jean Lafleur y que invita a descubrir en tres minutos la ciudad del amor. “París” habla “sobre ese momento en una relación en el que tienes que cuidarte y enfrentarte a la otra persona cuando te das cuenta de que no es bueno para ti”, comenta la banda.

La nueva fecha será el 30 de noviembre en Arena Perú y las entradas estarán a la venta desde mañana viernes a las 9am por las plataformas de Teleticket.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.