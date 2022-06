Los Ángeles Azules continúan celebrando sus 40 Años de trayectoria. | Fuente: Facebook | Los Ángeles Azules

La popular agrupación mexicana Los Ángeles Azules, celebra 40 años de trayectoria a lo grande. Ellos emprenden un recorrido por Sudamérica y llegarán a nuestro país el próximo 9 de junio para ofrecer un concierto en el escenario del Arena Perú.

El tour empezó en Bolivia el 27 de mayo y luego continuó su paso por Santiago de Chile posteriormente en Argentina, Paraguay y finalizará en Colombia. Las entradas para el show están a la venta a través de Teleticket.

Esta celebración contará con invitados de lujo para interpretar los temas más icónicos del grupo, así como sus más recientes éxitos "Cumbia a la gente" y "Otra noche". El evento llega gracias a Radio La Mega 96.7 FM en Lima.

COLABORACIONES DESTACADAS

Durante su paso por Estados Unidos, la exitosa gira acumuló más de 20 sold outs alrededor del país, incluyendo Nueva York, Dallas, Las Vegas, Chicago y Los Ángeles por partida doble.

Con más de 20 álbumes de estudio y cuatro discos en vivo, la agrupación mexicana es considerada uno de los mayores referentes de la cumbia latinoamericana.

Han realizado colaboraciones con artistas como Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Belinda, Julieta Venegas, Miguel Bosé, Palito Ortega, Vicentico y muchos más.

ZONAS Y PRECIO DE LAS ENTRADAS





Los Ángeles Azules llegan a Perú para ofrecer un concierto el próximo 9 de junio. | Fuente: Teleticket

.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.