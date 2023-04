Myriam Hernández formará parte de la parrilla estelar que Daniela Darcourt tiene preparada para el público peruano. | Fuente: Instagram

Myriam Hernández anunció que cantará junto a Daniela Darcourt en el lanzamiento en vivo de su próximo álbum "Catársis", programado para el 22 de abril en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Tras hacer una convocatoria por redes sociales, la peruana hizo llegar una invitación a la intérprete de Huele a peligro para compartir escenario.

Myriam Hernández hizo una pausa en la grabación de su nueva producción discográfica para responder a la salsera y confirmar su participación.

"Hola Daniela, vi la historia preciosa que me enviaste, hice una pausa en la grabación de mi disco y por supuesto que voy a estar contigo el 22 de abril en tu concierto maravilloso; no sabes la emoción que siento, de que me invites y de que te hayas acordado de mí. Va a ser maravillosa la experiencia de hacer música juntas" expresó la cantante chilena.

De esta manera, Myriam Hernández formará parte de la parrilla estelar que Daniela Darcourt tiene preparada para el público peruano. Hace unas semanas también se confirmó la participación del grupo colombiano Don Tetto.

Las entradas para el concierto están disponibles desde s/ 135 soles en los módulos físicos y la plataforma digital de Teleticket.

'Catarsis'

Para la presentación en vivo de 'Catarsis' Daniela Darcourt tiene preparado un set list que se desarrollará por más de dos horas en tarima. Además de incluir sus nuevas canciones, la peruana ofrecerá una interesante puesta en escena que consta de nuevas coreografías y efectos visuales.

Dentro de su nuevo repertorio, también sonarán hits como "Adiós amor", "Señor mentira", "Probablemente", "A esa" y todos los éxitos que el público peruano ha posicionado.

En cuanto al álbum "Catarsis", del cual ya publicó un adelantó con la canción "Ya no te amo", este será estrenado en todas las plataformas digitales el 20 de abril, día del cumpleaños de Daniela.

"Es la antítesis de lo que vivo ahorita en mi relación personal, pero de eso se trata el álbum: de hacer catarsis", dijo la cantante a RPP Noticias.

A diferencia de su anterior álbum "Empezando otra vez", lanzado el año pasado, Daniela Darcourt afirmó que su nuevo proyecto la llevó a salir del Perú, grabado con personas que "no necesariamente" conoce, pero con quienes tuvo la oportunidad de recibir "ideas completamente diferentes" y compartir su buena música. "Las obras maestras se hacen sin pensarlas tanto", indicó.

En su nueva propuesta, además, también está involucrado el productor Motiff, quien ha trabajado con artistas de la talla de Marc Anthony y Gente de Zona.

