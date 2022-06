Noel Schajris alentó a la Selección Peruana, previo a su partido con Australia. | Fuente: Twitter

El cantante argentino Noel Schajris tuvo palabras de aliento para la Selección Peruana a pocos días del partido definitorio contra Australia del 13 de junio, pero también a poco del concierto de Sin Bandera, dúo que integra junto al mexicano Leonel García, en Arequipa, este jueves 9 de junio.

A través de su cuenta de Instagram, el cantautor envió un saludo a sus seguidores peruanos y aseguró que Perú estará en el Mundial Qatar 2022. “Este lunes 13 no tengo la menor duda que vamos a llevar ese ceviche a Qatar. Perú va a estar en Qatar no tengo la menor duda”.

En su historia también resaltó el trabajo que viene realizado la Selección Peruana, de la mano de su compatriota Ricardo Gareca. “Los muchachos y todo el cuerpo técnico con el "Tigre" Gareca lo merecen, están haciendo un trabajo maravilloso”.

Finalmente, el próximo entrenador de la nueva temporada de “La Voz Perú”, no dejó de señalar el amor que siente por el país que lo ha acogido tantas veces. “Qatar no sería lo mismo sin Perú, sin este país tan bellos que he aprendido a amar tanto a través de los años. ¡Vamos con todo, Perú!”.

Sin Bandera ya está en Arequipa para su concierto con Camila

En las historias compartidas por Noel Schajris en su cuenta de Instagram, se puede ver que Sin Bandera ya se encuentra en Arequipa, donde se presentará junto a otro dúo latinoamericano: Camila este jueves 9 de junio, en lo que será una de las fechas de su gira 4 LatiDos Tour.

En las historias se puede ver al cantautor disfrutar de diferentes lugares de la “ciudad blanca”, así como interactuando con los fans o respondiendo a otros medios. También compartió imágenes de un brindis con pisco sour y un plato de lomo saltado en un restaurante de Gastón Acurio.

Asimismo, en una de las imágenes, Noel Schajris posa junto a su compañero de Sin Bandera, Leonel García, donde se lee “Ready Arequipa” (Listos Arequipa).

