Un total de 32 equipos participarán en el Mundial de Qatar 2022. | Fuente: EFE

El próximo 21 de noviembre iniciará el Mundial Qatar 2022, que congregará a un total de 32 selecciones de fútbol que no solo podrían llevarse la copa del mundo, sino también un fuerte premio económico.

Solo por clasificar al Mundial, el portal Goal señala que cada una de las selecciones recibe alrededor de US$ 2 millones. Ese monto sería el que podría recibir la 'blanquirroja' si consigue el cupo a Qatar luego del repechaje del próximo lunes.

Pero, ¿cuánto ganarán las selecciones que logren conquistar el Mundial?

Según información de la FIFA, el equipo que salga victorioso en Qatar 2022 se embolsará un monto que supera los US$ 41 millones.

El subcampeón, que se definirá el próximo 18 de diciembre, podrá llevarse alrededor de US$ 29 millones. Mientras que el tercer lugar el torneo ganará unos US$ 26 millones.

Asimismo, los semifinalistas que alcancen el cuarto pueso recibirán alrededor de US$ 24 millones.

Las selecciones clasificadas al Mundial que logren entre el quinto y octavo puesto recibirán cerca de unos US$ 16 millones cada unos, y el noveno puesto podrá llevarse unos US$ 12 millones.

Por último, los equipos que solo lleguen a posicionarse entre los puestos 17 y 32, sin importar si llegan a la fase de grupos, podrá ganar más de US$ 8 millones.

Cabe mencionar que estos montos son mayores a lo que otorgó la FIFA en el Mundial Rusia 2018, donde el campeón recibió unos US$ 38 millones, el subcampeón obtuvo unos US$ 28 millones, y el equipo que llegó a cuartos de final se embolsó unos US$ 16 millones.