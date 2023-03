Hayley Williams integra la banca de rock alternativo junto a Taylor York y Zac Farro. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Laura Gil

Han pasado doce años desde la última vez que Paramore pisó la capital. El tiempo se hizo sentir en algunas canas, dolores de espalda y rodillas, pero los fanáticos llegaron como una marea negra al estadio San Marcos, el último jueves, para reencontrarse con la banda que marcó su adolescencia.

Muchos de los asistentes llegaron por la tarde, pero fue recién a las 8 de la noche que la velada inició con la artista invitada. Se trataba de Elke, quien entonó los temas de su reciente EP “My Human Experience”. La cantante parecía una muñeca Harley Quinn de estilo emo punk rock que danzaba y saltaba sobre el escenario. Su energía sobre la tarima era impresionante, pero el público no respondía como se merecía. Fue después de entonar “Mr. Brightside” de The Killers cuando la audiencia le regalaba gritos y aplausos.

Elke fue la artista invitada. La estadounidense cantó “Mr. Brightside” de The Killers. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Laura Gil

Elke gritaba y abrazaba a un público peruano que no conocía sus canciones. Sin embargo, los alentaba a esperar con ansias a la banda liderada por Hayley Williams. Hasta este punto, el Campo A del estadio San Marcos estaba al 70% de su capacidad, el Campo B no contaba con la misma cantidad de público y las tribunas rebalsaban su aforo. Los fanáticos continuaban llegando, mientras que algunos, pasados de alcohol, eran retirados por los agentes de seguridad.

CANCIONES BAJO LA LUZ DE LA LUNA

Cerca de las 9:15 de la noche, Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro hicieron su aparición. La vocalista lució un conjunto rojo que iba a tono con el color naranja de su cabello. Era fuego sobre el escenario. Su actitud y euforia se notó en cada entonación de “You First”, el primer tema de la noche que pertenece a su más reciente disco “This is Why” (2023). El público enloquecía.

Los valientes del ‘front row’ gritaban y bailaban a tono. Algunos alzaban carteles con frases como "Hayley you were my gay awakening" o "Hayley is my bestfriend’s birthday". Siguió la euforia y Paramore tocó “Playing god” y “Decode”, este último tema fue parte de la banda sonora de la película “Crepúsculo” y fue el acercamiento de muchos jóvenes con la banda. Quien escribe estas líneas confiesa ser parte de ese grupo.

Hayley Williams dejó atrás su clásico outfit de polo blanco y jean negro para sorprender a sus fanáticos con un conjunto rojo que iba a tono con su cabello. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Laura Gil

La adrenalina del concierto no se detuvo. Tocaron “Pool”, “Running Out of Time”, “Rose Colored Boy” y “Told You So”. Para este momento, Hayley agradecía a sus fanáticos. “¡Hola, Perú! Han pasado 12 años, ¿cierto?”, decía. Los fieles seguidores le respondían con gritos y cánticos como “Perúmore”. La cantante también coqueteaba con la audiencia y les decía: “Queremos tocar otra canción para ustedes si está bien. ¿Están dispuestos a bailar?”. Y sí que sabían hacer bailar al público. Su emoción era contagiosa.

El momento emotivo de la noche llegó con “The Only Exception” cuando Williams dijo que había canciones con las que muchos de los asistentes crecieron y eran buenas para recordar.

Durante el show, Hayley Williams cantó con la bandera del Perú en hombros. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Laura Gil

Después de eso, la velada iba llegando a su fin y Williams se tomó unos minutos para presentar a su banda. Le concedió un tema a Zac Farro para que deleite al público. No tuvieron encore. Y la banda seguía dándolo todo: tocaron “Still Into You”, seguido de “Misery Business” (tema que dijeron ya no tocaban por la misoginia en su letra, pero que aún así querían entonar para los fanáticos peruanos) y, finalmente, el plato fuerte con “This Is Why” dio por concluida la noche. Una experiencia que añorarán por siempre los fieles corazones emo.