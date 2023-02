Con el disco Riot!, en el año 2007, las ventas de la banda crecieron significativamente. Después de su lanzamiento, alcanzó el puesto número quince en el Billboard 200 y recibió múltiples certificaciones en todo el mundo. | Fuente: Billboard

La banda estadounidense Paramore ya se encuentra en Lima para ofrecer un concierto este jueves 2 de marzo en el estadio de San Marcos. Según las redes sociales del club de fans en Perú, la agrupación formada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro llegó el lunes a las 9:00 pm en un vuelo privado; algunos seguidores lograron captarlos en el aeropuerto Jorge Chávez.

Tras 12 años de ausencia, el grupo norteamericano emprenderá la gira "Paramore in South América", precisamente en Lima, y continuará por ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo y Bogotá.

La agrupación llega con "This is Why", un nuevo disco con 10 temas inéditos bajo la producción de Carlos de la Garza. Merecedores de dos galardones en los Teen Choice Awards (2008), en los apartados de "Mejor banda rock" y "Mejor canción rock" por Decode, Paramore también ostenta un premio Grammy (2015) a la "Mejor canción de rock" por "Ain’t It Fun".

Paramore en Lima: precio de entradas

Cabe mencionar que se va a ampliar el aforo. Los precios y zonas son:

Tribuna: S/ 153

Campo B : S/ 259

Campo A: S/ 448

Los tickets están a la venta y pueden ser adquiridos con cualquier medio de pago en la plataforma digital de Teleticket.

*Los tickets ya adquiridos serán válidos para la nueva sede y se respetarán las zonas.

"This is why": el nuevo álbum de Paramore

Luego de más de seis años de no hacer nuevos lanzamientos, Paramore estrenó el 10 de febrero de 2023 el álbum "This is why". El disco tuvo una buena recepción de parte de los críticos. Algunos de los temas que más destacan son "C'est comme Ça", "Running out of time", "The news" y "This is why".

En una entrevista con la revista Rolling Stone, Hayley Williams habló sobre el regreso de la banda a los escenarios y esta nueva aventura musical con "This is why".

“Siempre estoy esperando el momento en que sepamos que estamos en algo nuevo y que no estamos repitiendo lo mismo. No se trata de buscar que sea un éxito, sino de una sensación aterradora y emocionante de que estás pisando aguas desconocidas. Te mantiene curioso. Llegamos a sentir ese sentimiento desde el principio esta vez", manifestó.

