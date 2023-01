Hayley Williams, Taylor York y Zack Farro recorrerán diversos escenarios latinoamericanos este 2023. | Fuente: Instagram

Paramore ofrecerá un concierto en Perú el jueves 2 de marzo y, debido a la demanda del público, la empresa organizadora anunció que se trasladarán al Estadio San Marcos. Tras 12 años de ausencia, el grupo norteamericano emprenderá la gira "Paramore in South América" precisamente en Lima y continuará por ciudades como Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo y Bogotá.

Hayley Williams, Taylor York y Zack Farro estrenarán su nuevo álbum "This is Why" este 10 de febrero con 10 temas inéditos bajo la producción de Carlos de la Garza. Merecedora de dos galardones en los Teen Choice Awards (2008), en los apartados de "Mejor banda rock" y "Mejor canción rock" por Decode, Paramore también ostenta un premio Grammy (2015) a la "Mejor canción de rock" por Ain’t It Fun.

Paramore en Lima: precio de entradas

Cabe mencionar que se va a ampliar el aforo. Los precios y zonas son:

Tribuna: S/ 153

Campo B : S/ 259

Campo A: S/ 448

Los tickets están a la venta y pueden ser adquiridos con cualquier medio de pago en la plataforma digital de Teleticket.

*Los tickets ya adquiridos serán válidos para la nueva sede y se respetarán las zonas.

Hailey Williams en Coachella

La cantante Billie Eilish ha demostrado un profundo respeto por los artistas que la han influenciado, durante sus presentaciones en el festival de Coachella. En la edición de 2022, invitó a escenario a Damon Albarn, creador de la banda virtual Gorillaz, y después, hizo lo propio con Hayley Williams, vocalista y líder de la banda Paramore.

La aparición de Hayley Williams vino después de que Billie Eilish y su hermano Finneas O´Connor, interpretaran “Your Power”, del último disco de la joven cantante. Acabada la canción, Billie se sentó en una silla, al lado de otra vacía y dijo “¡Oh, miren, un asiento vacío! ¿Para quién será?”, preguntó al público, según informó Variety.

“Todos, ¡podemos darle la bienvenida a mi amiga Hayley Williams!”, dijo Billie Eilish, quien se mostró tan emocionada como el mismo público al ver entrar al escenario a la vocalista de Paramore, quien interpretó un clásico de la banda, “Misery Business”, en versión acústica, en compañía de los dos hermanos y otro guitarrista.

Cuando acabó la canción, ambas cantantes se pararon de sus asientos y se fundieron en un efusivo abrazo. “Este es mi primer Coachella, ¡guau! Gracias por compartir esto conmigo. ¡Esto es increíble!", fueron las palabras de Williams.

