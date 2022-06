República Dominicana recibió a diversos artistas para la reconocer a lo mejor de la música latina en los 'Premios Heat 2022'. | Fuente: Difusión

La tarde del jueves 2 de junio se realizó la ceremonia de los Premios Heat 2022, que tuvieron nuevamente como sede a las playas de Cap Cana, en República Dominicana. El evento fue transmitido a través de HTV para todos los países de Latinoamérica.

En total fueron 18 categorías, entre premios especiales, donde se reconoció el talento y la popularidad de artistas y grupos de Latinoamérica. Los nominados se dieron a conocer en marzo de este año y los ganadores fueron seleccionados por votación a través de la app oficial de los premios.

¿CÓMO LE FUE A LOS PERUANOS EN LOS PREMIOS HEAT 2022?

Yahaira Plasencia, Álvaro Rod y Leslie Shaw viajaron hasta República Dominicana, a excepción de la última, para representar a Perú en los Premios Heat 2022. Desafortunadamente, nuestros compatriotas no lograron obtener ningún galardón en las categorías que fueron nominados, aunque sí se dieron a notar durante la ceremonia.

Y es que Plasencia y Rod tuvieron la oportunidad de subir al escenario principal para demostrar su talento al público internacional. La salsera estrenó en vivo "La cantante", su reciente lanzamiento musical con el que rinde tributo a la leyenda de la salsa, Héctor Lavoe. Por otro lado, Álvaro Rod deleitó a los presentes con su tema "Escúchame mi amor".

Cabe precisar que la expareja de Jefferson Farfán estuvo nominada en la categoría de 'Mejor artista tropical'. En tanto, Álvaro Rod figuró entre los nominados a 'Promesa musical', mientras que Leslie Shaw competió en el rubro 'Mejor artista Región Sur'

LA LISTA DE GANADORES

Mejor Artista Masculino

Nominados:

J Balvin

Prince Royce

Romeo Santos

Christian Nodal

Alejandro Fernández

Nacho

Maluma

Bad Bunny

Carlos Vives

Wisin > Ganador



Mejor Artista Femenino

Karol G > Ganadora

Farina

Rosalía

Greeicy

Emilia Mernes

Nathy Peluso

Anitta

María Becerra

Evaluna Montaner



Mejor Artista Pop

Greeicy > Ganadora

Mike Bahía

Tommy Torres

Pedro Capó

Sebastián Yatra

Camilo

Luis Fonsi

Manuel Turizo

Katie Angel

Fonseca

Mejor Artista Urbano

Karol G

Bad Bunny

J Balvin

Arcangel

Eladio Carrion

El Alfa

Farruko

Ozuna

Jhay Cortez

Nicky Jam > Ganador

Wisin





Mejor Artista Tropical

Gilberto Santa Rosa

Romeo Santos

Luis Figueroa

Yahaira Placencia

Willy García

Eddy Herrera

Gabriel Pagán

Marc Anthony

Carlos Vives > Ganador

Silvestre Dangond

Mejor Artista Región Sur (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay Y Perú)

Nathy Peluso

Anitta

Emilia Mernes

Duki

Bizarrap

Maria Becerra

Nicki Nicole

Tiago Pzk > Ganador

Leslie Shaw

Mejor Artista Región Andina (Colombia, Ecuador Y Venezuela)

Nacho

Mike Bahía

Mirella Cesa

Evaluna

Danny Ocean > Ganador

Blessd

Ryan Castro

Jean Piero

Feid

Katie Angel

Mejor Artista Región Norte (Centroamérica, México Y Caribe)

Sech

Boza

Justin Quiles > Ganador

Jay Wheeler

Jd Pantoja

Sofía Reyes

Dalex

Ingratax

Kenia Os

Alex Rose

Artista Revelación

Blessd

Jd Pantoja

Bizarrap

Tiago Pzk

Ryan Castro >Ganador

Khea

Álvaro Díaz

Feid

Promesa Musical

Dekko > Ganador

EixKamm

Nicole Vega

Annasofia

Chris Lebrón

Maxi

The Change

Yozuel

Alvaro Rod

Kim Loaiza

Andreína Bravo

St. Pedro

Influencer Del Año

Kunno

Felipe Saruma

Luisa Fernanda W

Domelipa

Calle y Poché > Ganador

Luisito Comunica

Santiago Matias / Alofoke

Marko

Sebas

Molusco

Andrea Valdiri

Los Polinesios

Ibai

El Chombo

Mejor Artista Urbano Dominicano

El Alfa >Ganador

Rochy Rd

Kiko El Crazy

Chimbala

Natti Natasha

Bulova

Rosaly Rubio

Mark B

Mozart La Para

Quimico Ultra Mega

La Materialista

Mejor Video

Lejos Conmigo (Greeicy, Alejandro Sanz)

Saoko (Rosalía)

La Fama (Rosalía, The Weeknd)

Volví (Aventura, Bad Bunny)

Tacones Rojos (Sebastián Yatra)

In Da Guetto (J Balvin, Skrillex)

Don’t Be Shy (Tiësto, Karol G)

Buenos Días (Wisin, Camilo, Los Legendarios)

Lo Siento Bb (Tainy, Bad Bunny, Julieta Venegas)

Entre Nosotros Remix (Tiago Pzk, Lit Killah, Maria Becerra, Nicki Nicole) >Ganador

2005 (Fonseca, Greeicy, Cali Y El Dandee)

Mejor Colaboración

No Te Deseo Mal (Eladio Carrion, Karol G)

Qué Más Pues? (J Balvin, María Becerra)

Botella Tras Botella (Gera Mx, Christian Nodal)

Medallo (Blessd, Justin Quiles, Lenny Tavárez)

Ella Remix (Boza, Lunay, Lenny Tavárez, Juhn, Beéle)

Mon Amour Remix (Zzoilo, Aitana)

Volando Remix (Mora, Bad Bunny, Sech)

Loco (Justin Quiles, Chimbala, Zion & Lennox) > Ganador

After Party (Alex Sensation, Farruko, Prince Royce, Mariah Angeliq Y Kevin Lyttle)

Fiel Remix (Wisin, Jhay Cortez, Anuel Aa, Myke Towers Y Los Legendarios)

Discoteca (Iamchino, Pitbull)La

Mitad (Nacho, Carlos Vives, Mike Bahía)

PREMIOS ESPECIALES

Arista Tendencia

Ganadora: Andreína Bravo

Premio Compromiso

Ganador: Carlos Vives

Galardón de Reconocimiento

Artistas: Fonseca, Manuel Mijares

Homenaje :

Gilberto Santa Rosa

