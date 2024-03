Residente regresa a Perú como parte de su gira 'Las letras ya no importan'

Tras el lanzamiento de su segundo álbum de estudio Las letras ya no importan, el cantante y compositor Residente anunció su gira que incluirá a Perú.

En su concierto, los fanáticos de René Pérez -su nombre verdadero- podrán cantar los mejores temas del disco con el que nombró a su tour. Entre ellos se encuentra This Is Not America, René, Quiero ser Baladista ft. con Ricky Martin, Problema cabrón ft. Wos, Ron en el piso, y su más reciente tema, 313 con Penélope Cruz y Silvia Pérez Cruz. Este último hit fue un homenaje al tiempo en memoria de Valentina, una amiga cercana que falleció con quien trabajó estrechamente y tocaba el violín.

Aparte de Perú, Residente visitará España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Puerto Rico con su gira Las letras ya no importan. Recientemente, su disco obtuvo certificación oro en México gracias a su éxito en ventas. Además, el álbum debutó en el número dos de la lista de Spotify de Top Albums Debut Global con su lanzamiento.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Residente en Perú?

Residente se presentará en concierto por una única fecha el 9 de octubre en Multiespacio Costa 21. Las entradas estarán a la venta desde este jueves 14 de marzo por Teleticket.

Precio de entradas para ver a Residente

¿Quién es Residente?

Residente es el nombre artístico de René Pérez Joglar, un reconocido rapero, compositor y productor musical puertorriqueño. Es conocido por ser uno de los fundadores y vocalista principal del grupo de música urbana Calle 13, formado en 2004 junto con su medio hermano Eduardo Cabra (también conocido como Visitante). El dúo es conocido por su estilo único combinando el rap con géneros musicales como el reggaetón, la cumbia y el rock.

Con Calle 13, lanzó varios álbumes exitosos que recibieron elogios de la crítica y ganaron numerosos premios, incluidos múltiples premios Grammy y Latin Grammy. Entre sus éxitos más conocidos están Atrévete-te-te-te, La vuelta al mundo y Latinoamérica.

Después de la pausa de Calle 13 en 2015, Residente inició una carrera en solitario. En 2017, lanzó su álbum homónimo Residente, que fue aclamado por la crítica y recibió varios premios, incluido el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana. Además, es conocido por abordar temas sociales y políticos en su música, incluidos problemas como la desigualdad, la injusticia y la política. Sus letras a menudo contienen mensajes poderosos y reflexivos que buscan crear conciencia y provocar el cambio.

Además de sus canciones, ha incursionado en la dirección cinematográfica. Ese mismo año dirigió el documental Residente, que exploraba sus raíces genéticas a través de pruebas de ADN y viajes a diferentes partes del mundo. Actualmente, es considerado uno de los artistas más influyentes y talentosos en la música latina contemporánea. Su impacto va más allá de la música, ya que también ha utilizado su plataforma para abogar por causas sociales y políticas importantes.

