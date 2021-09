Ricky Santos cantará en vivo en su primer concierto presencial. | Fuente: Difusión

Ricky Santos, conocido por ser el imitador de Luis Miguel en “Yo Soy”, vuelve a los escenarios el próximo 5 de septiembre en plena reactivación cultural y presenta su primer concierto presencial con orquesta en vivo y los mejores éxitos del ‘Sol de México’ que ha vendido millones de discos alrededor del mundo.

“Quitarme la etiqueta de Luis Miguel va a ser muy difícil, es parte de mi historia”, precisó el cantante finalista de “Yo Soy” de Perú y Chile sobre su inspiración en la música. “Este tributo será muy especial, estoy volviendo a los conciertos con músicos en vivo después de un año por causa de la pandemia mundial. Voy a cantar los temas de Luis Miguel que todos quieren escuchar. Todos tenemos una historia con una de sus canciones”.

El artista peruano Ricky Santos será presentado por Adolfo Aguilar en su primer concierto presencial el domingo 5 de septiembre en el C.C. Bianca de Barranco. Farik Grippa, ex participante de “Los cuatro finalistas”, y Randy Feijoo, quien estuvo en la pasada temporada de “La Voz Perú”, también cantarán en el concierto.

“No soy un salsero de tomo y lomo. Soy un amante de la música. No estoy casado con ningún género. La idea es que la gente pueda tener diversidad musical y no se quede con un mismo estilo. Ahora hice salsa, pero mi próxima canción puede ser rock o cumbia pop más modernizada”, promete Ricky Santos sobre su espectáculo “Tributo a Luis Miguel”.

Unos meses atrás, Ricky Santos se lució en la gran final de “Yo Soy” en Chile y volvió a Lima para seguir su carrera como cantante solista. Su más reciente lanzamiento De los besos que te di, versión salsa ya está disponible en todas las tiendas digitales. ¿Volverá a las competencias televisivas? No lo descarta.

“Siempre he querido estar en competencias. Me gusta actuar y cantar en televisión. Si me proponen volver como Luis Miguel aceptaré con mucho gusto”, admitió.



