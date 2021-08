"Luis Miguel, la serie": Netflix anuncia los nuevos personajes para la tercera temporada. | Fuente: Netflix

Después de que Netflix confirmara la tercera temporada de "Luis Miguel, la serie", ahora ha lanzado los nombres de los actores que formarán parte de esta produccion. ¿Recuerdan cuando se rumoreó que Mariah Carey iba a salir en la historia? Pues la expareja del cantante mexicano será interpretado por la actriz Jade Ewen.



Acompañado de una consola con un par de micrófonos y unos audífonos, la plataforma anunció los ingresos de la temporada final. Como se recuerda, el último capítulo de la parte 2 dejó una serie de preguntas debido a que Luis Miguel reafirmó su amistad con Mauricio Ambrosi, su mánager, sin embargo, parece que esa conexión se volverá a romper ya que descubrirá que su hija Michelle tiene una relación con él.

Con esta premisa, conoce quiénes serán los nuevos jales para la tercera temporada de "Luis Miguel, la serie" en Netflix.

¿Quiénes son los personajes de "Luis Miguel, la serie 3"?

- Jade Ewen como Mariah Carey

- Plutarco Haza como Humberto

- Sebastián Zurita como Alejandro Basteri

- Alejandra Ambrosi como Karla

- Miguel Rodarte como Daniel

- Mauricio Abad como Sergio

- Antonio Mauri como Julián

El Sol vuelve pronto acompañado de estrellas.

⭐Mariah-Jade Ewen

⭐Humberto-Plutarco Haza

⭐Karla-Alejandra Ambrosi

⭐Daniel-Miguel Rodarte

⭐Julián-Antonio Mauri

⭐Alex (Adulto)-Sebastián Zurita

⭐Miguel (Adulto)-Carlos Ponce

⭐Sergio (Adulto)-Antonio Mauri

¿La historia de Luis Miguel es real?

¿Cómo compaginar la ficción con la realidad en "Luis Miguel, la serie" si se parte de la premisa de que no es un calco de la biografía del cantante? Daniel Krauze, guionista del proyecto, aseguró a RPP Noticias que "con mucho cuidado". "Las vidas tienen drama, y la vida de él tiene drama, pero no siempre se adecúa como quieres en la temporalidad cronológica", comentó.

Por eso, existen recursos tales como dividir la segunda temporada en dos periodos claves de la vida del artista —desde 1992 y 2005— o crear versiones ficticias de personajes reales (Patricio Robles, Cynthia Casas, entre otros). Sin embargo, confesó que a veces buscaba "despegarse de la biografía e inventar cosas".

"Y ahí, Diego Boneta, los directores y productores eran los que me decían: 'No, no, no, espérate, pégate a lo que realmente pasó. Y creo que así debe ser y es un reto muy interesante. Y [la serie] habla de gente que está viva, lo cual es una responsabilidad añadida enorme", señaló.

Pero si se trata de una bioserie autorizada, ¿cuánta injerencia tuvo Luis Miguel en lo que se expone? Según Daniel Krauze, hubo "una libertad absoluta". "Nunca sentí que nos embridara, que hubiera un poder arriba que nos dijera: 'por aquí, por acá, por allá'. Contamos lo que queríamos contar, lo que nos parecía interesante y relevante desde su propia biografía", afirmó.

