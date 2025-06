Río pondrá el rock en 'Cara de Haba, de la tele al estadio' con Raúl Romero y Roger del Águila

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El próximo sábado, 5 de julio, el Estadio Nacional vibrará con una gran despedida televisiva: Raúl Romero regresa a escena con un espectáculo que reunirá a sus más queridos colegas y fans en una noche llena de música, nostalgia y sorpresas. Y ahora, a la lista de invitados se suma un nombre que hizo historia en el rock peruano: grupo Río.

Pocho Prieto, voz emblemática de la banda ochentera, lo dice claro: “Río es parte de la familia televisiva que alegró las tardes de muchas generaciones por años. Somos parte de esa tele del recuerdo, que aunque ya no vuelva, vive en el corazón de todos. Vamos a brindar un show alucinante con muchas sorpresas”.

El espectáculo promete ser un viaje por la televisión que marcó época, con Raúl Romero y un elenco que incluye a Roger del Águila, Cati Caballero, Laura Huarcayo, Thalía Estabridis, Tracy Freundt, entre otros. Las entradas ya están disponibles en Teleticket para que no te pierdas esta reunión histórica.

¿Qué otras sorpresas trae el show?

Masterlive Perú anunció que grupo Río no es la única sorpresa. La Charanga Habanera también se une al cartel para ponerle sabor a esta fiesta única. La producción adelanta que nuevas sorpresas se irán revelando poco a poco en sus redes sociales.

El show Cara de Haba, de la tele al estadio contará con un despliegue técnico de primer nivel, con luces y sonido que harán que los asistentes se sientan dentro de un programa de televisión, reviviendo la magia y el humor que caracterizaron a Raúl Romero.

Tracy Freundt y Thalía Estabridis: el reencuentro esperado

Las modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis también estarán en esta gran noche de reencuentros y recuerdos. “Este espectáculo está dedicado a los académicos, a los pitucos del balcón. Queremos agradecerles por acompañarnos todo este tiempo y cerrar esta etapa con Raúl Romero de la mejor manera”, contó Tracy en RPP.

Por su parte, Thalía compartió cómo esta experiencia marcó su vida: “Fue como una escuela. Es eso de solucionar problemas en el momento. Las modelos hacíamos entrevistas. A mí me mandaban a hacer entrevistas a artistas. Estaba en toda la cobertura. Toda esa escuela en la calle nos ha servido para lo que nos dedicamos ahora que es el arte”.

¿Qué fue de Raúl Romero y Roger del Águila?

Raúl Romero, también conocido como 'Cara de Haba', no se ha alejado del todo del ojo público. El exlíder de No Sé Quién y No Sé Cuántos continúa activo en la música, llenando locales con sus conciertos y clásicos como Magdalena o Los patos y las patas. Recientemente estuvo de gira por Europa, donde fue recibido con entusiasmo por la comunidad peruana.

En cambio, Roger del Águila ha mantenido un perfil más bajo en los últimos años. Sin embargo, su legado en la televisión sigue intacto: es imposible olvidar sus frases disparatadas y esa energía inagotable que lo convirtió en un ícono del entretenimiento. Además, ha incursionado en el cine con participaciones en películas como Hasta que la suegra nos separe (2016) y Poseídas (2015).

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis