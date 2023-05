Oficial: Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, regresa al Perú con su gira de despedida

Roger Waters, cofundador de la agrupación Pink Floyd, materializará su tercera visita al Perú como parte de su gira de despedida "This is not a drill". De acuerdo a lo detallado por la productora Kandavu, el legendario artista británico se presentará este 29 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

Respecto a las entradas, se informó que existirá una preventa exclusiva del 19 hasta el 22 de mayo pagando con tarjetas Interbank en Joinnus. En tanto, la venta general iniciará el 23 de mayo a las 9:00 am.

"Roger Waters se despide de los escenarios con una nueva y alucinante experiencia cinematográfica. El espectáculo incluye todas las grandes canciones de la era dorada de Pink Floyd junto a varias nuevas. No te pierdas el show del año", precisó la productora a través de sus redes sociales.

Gira de despedida

En septiembre del 2022, Waters anunció su retiro de los escenarios, y para ello, preparó una ambiciosa gira confirmando su presencia en varios países de Latinoamérica.

Comenzará por Uruguay el viernes 17 de noviembre, cuatro días después tocará en el estadio Monumental de River Plate en Argentina, para el 25 de noviembre continuará su recorrido por Santiago de Chile.

Aunque en un principio Roger Waters no confirmó a Perú entre los países a visitar en los últimos meses de 2023, sí dejó abierta la posibilidad de que nuevas fechas se abran para que más seguidores del artista puedan disfrutar de su música en un escenario por última vez.