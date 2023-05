Manowar en Lima: Joey DeMaio envía saludos a sus fanáticos peruanos previo al concierto de la banda

Tras anunciarse la presentación de Manowar en Lima, Joey DeMaio, fundador de la banda envía saludo a sus seguidores peruanos, para confirmar un show imperdible y hecho especialmente para sus fans peruanos para el 14 de Septiembre en la Explanada del Estadio San Marcos.

“Soy Joe de Manowar, finalmente los que trataron de parar que viajemos a Perú han perdido la batalla y los fans de Perú han ganado.¡Sí! Manowar finalmente llegará al Perú y créanme nosotros esperamos mucho tiempo y ¡Allá vamos! Nosotros vamos a romper la tierra con todo el poder para honrar a los más asombrosos fans de Perú. Estoy hablando de los Manowarriors ¡Nos vemos pronto!", aseguró.

Manowar, es la banda conocida mundialmente por su sonido épico y sus poderosas presentaciones en vivo, la banda estadounidense se alista para estremecer Lima. Con esta incorporación a la etapa sudamericana de su gira Crushing The Enemies Of Metal Tour Anniversary 2023, el grupo brindará la mejor experiencia de metal a otro país que ha exigido durante mucho tiempo a su banda favorita.

La Explanada del Estadio San Marcos será el escenario en el que Eric Adams, Joey DeMaio, Michael Angelo Batio y Dave Chedrick celebrarán cuatro décadas de carrera. "El llamado de nuestros 'Manowarriors peruanos' ha sido escuchado por un promotor que tiene las pelotas para llevar el poder y la fuerza de Manowar a Perú!", se le escucha decir al bajista y fundador de la banda. "El águila de Manowar cruzará los Andes y aterrizará en Lima, donde derretiremos rostros y aplastaremos a los enemigos del metal con nuestras canciones más solicitadas".

Joey DeMaio, fundador de Manowar, envía saludo a sus fans peruanos previo a su concierto en el Estadio San Marcos. | Fuente: Difusión

Venta de entradas

Hablar de Manowar es hablar de una de las bandas de heavy metal más influyentes y perdurables del género musical. 'The Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour 2023' presentará sus grandes éxitos, muchos de ellos incluídos en emblemáticos álbumes como "Battle Hymns", "Kings Of Metal", "Warriors Of The World", entre otros.

Las entradas para el único show de Manowar en Perú salieron a la venta a inicios de mayo de 2023 en Joinnus.

Entradas:

Vip S/ 352.00

General S/ 265.00

Las actualizaciones de Ultimate Fan Experience ("UFE") para este y todos los demás shows de Manowar están disponibles en 'The Kingdom Of Steel', la única tienda oficial de productos y experiencias para fanáticos de la banda.