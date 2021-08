"Sabor y Control", la orquesta peruana de salsa dura y descarga, alista su primer concierto presencial. | Fuente: Difusión

Con más de setenta temas propios, nueve discos publicados y uno en camino, "Sabor y Control" nos presenta, este 3 de septiembre, su primer evento propio “Barrio, ponte a gozar” en el Centro de Convenciones Bianca - Barranco, el cual será un concierto presencial autoproducido tras estar más de año y medio sin subir a los escenarios.

Los seguidores de la banda no solo podrán disfrutar de clásicos temas como “Barrio bendito”, “Alta Peligrosidad” sino que, también, serán los primeros en escuchar temas totalmente inéditos pertenecientes a su décimo disco que está próximo a ser publicado.

“Estamos muy emocionados por volver a encontrarnos con nuestra gente, la pandemia nos llenó de retos, hemos logrado grabar nuestro décimo disco a pesar de todas las dificultades, así que estamos más que listos para una noche de salsa dura, brutal y salvaje, como los viejos tiempos”, comentó el líder de "Sabor y Control", Bruno Macher.

El local cuenta con mil metros cuadrados; sin embargo, este espacio ha sido adaptado para tener únicamente un aforo máximo de 250 personas, quienes podrán distribuirse en mesas de dos, tres, y cuatro personas. Se garantizarán todos los protocolos de bioseguridad para cumplir con las normas establecidas y cuidar a todos los asistentes.

"Sabor y Control" es una orquesta peruana de Salsa Dura y Descarga creada por el saxofonista Bruno Macher en el año 2000 e integrada por músicos profesionales de primer orden. La propuesta siempre fue el rescate de las raíces de este género sin descartar la búsqueda de una identidad tanto en el sonido como en las letras.

Con el paso del tiempo, la banda se ha caracterizado por los elementos que definen el barrio, la calle, la esquina y han volcado todas estas vivencias en sus interpretaciones, muy ligadas a nuestras costumbres y a lo cotidiano.

En la actualidad, la orquesta goza de enorme popularidad, han tocado en los festivales de salsa más importantes de Perú y Colombia, y se han ganado el respeto de la crítica y del público al ser una de las pocas orquestas salseras peruanas que no hace covers ni en sus discos o sobre el escenario.

Fecha: viernes 3 de septiembre

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Centro de Convenciones Bianca, en Barranco

Entradas: se pueden adquirir a través de Joinnus, a un precio de S/ 46 (S/ 35 de consumo).

