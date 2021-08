Falleció Charlie Watts, icónico y legendario baterista de los Rolling Stones, a los 80 años. | Fuente: Twitter | Rolling Stones

El rock and roll está de luto. Por medio de su cuenta de Twitter, los Rolling Stones confirman la muerte de Charlie Watts, el legendario baterista de la banda, a los 80 años.

"Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte del amado Charlie Watts", se lee al inicio del comunicado que es acompañado por una foto del músico. Asimismo, recalcaron que "murió en paz" en un hospital de Londres rodeado por su familia.

"Charlie fue un querido esposo, padre, abuelo y también miembro de los Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación", agregaron en el mensaje. Por otro lado, pidieron que se respetara el silencio tanto de sus seres queridos como de los integrantes de la banda de rock que están pasando por un momento difícil.

Como se recuerda, a inicios de este mes, Charlie Watts fue sometido a una operación de urgencia por lo que no podrá realizar la gira de la banda por Estados Unidos, sin embargo, no se ha confirmado aún las causas de su muerte.

Cabe resaltar que, en el 2004, fue tratado en el Hospital Royal Marsden de Londres de un cáncer de garganta, del que se recuperó tras una batalla de cuatro meses contra la enfermedad, incluidas seis semanas de radioterapia intensiva.

Gira de los Rolling Stones por EE. UU. sin Charlie Watts

Un portavoz de Charlie Watts ya había anunciado a principios de agosto que no participaría en la gira norteamericana de la banda, prevista para el otoño boreal, por motivos médicos. "Charlie ha sido operado con éxito, pero sus médicos creen que necesita descansar", explicó entonces, sin más precisiones.

La legendaria banda de rock Rolling Stones espera reanudar su gira por EE. UU. el próximo septiembre, tras quedar postergada el año pasado. "Gracias a nuestro amigo Steve Jordan por hacerse cargo, para que aún podamos actuar en todas las presentaciones", escribió Mick Jagger luego de que, a inicios de este mes, Charlie Watts fuera operado de emergencia.

El sustituto del legendario baterista se sumará a la banda a partir del próximo 26 de septiembre en St. Louis. Los medios británicos señalan que el músico se sometió a una operación en Londres después de que los médicos observasen un "problema" durante una revisión de rutina. (AFP)

Charlie Watts, que cumplió 80 años en junio, llevaba en los Rolling Stones desde 1963. Junto con el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, era uno de los miembros más antiguos de la famosa banda de rock, en la que también han participado Mick Taylor, Ronnie Wood y Bill Wyman.

