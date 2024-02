Santiago Motorizado sobre ofensa de Milei a Lali Espósito: "No puede atacar como si fuese panelista de televisión"

Santiago Barrionuevo (La Plata, Argentina) siente ilusión de recorrer diversas provincias del Perú para tocar, por primera vez, como solista. Él, bajo el seudónimo de Santiago Motorizado, cumplirá su sueño este fin de semana con presentaciones en Arequipa, Huancayo y, por último, en Lima, como parte del cartel del festival Ciudad Sonora.

Dos años antes, Santiago Motorizado estuvo cerca de presentarse con su banda Él Mató a un Policía Motorizado en Huancayo, en el festival Perú Central. Sin embargo, la mala organización del evento produjo que muchos artistas cancelaran sus presentaciones. “La banda y yo nos quedamos con ganas de ir a Huancayo. Estábamos muy entusiasmados. La organización no cumplió y no pudimos ir. Ahora es otro formato y estoy feliz de poder ir y de conocer la ciudad”, comenta el cantante.

Sobre sus próximas presentaciones, el músico argentino adelanta el repertorio qué ofrecerá: “Tocaré el disco Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro [Aquel que compuso para la serie argentina ‘Okupas’], pero también canciones de artistas que me gustan. Suelo hacer distintas versiones. También haré canciones de Él Mató, pero, por lo general, son versiones más íntimas. La banda tiene su forma de tocar esas canciones y yo otra en solitario”.

En su mejor momento

Santiago Motorizado disfruta la gira que realiza como solista y, también, como miembro de El Mató. El año pasado, la banda celebró 20 años de trayectoria y lanzó el disco Super Terror, el cual les permitió conocer nuevos países y volver a otros conocidos. “Lo mejor de todo es que ese aniversario nos encontró con un disco nuevo y no con la celebración de la nostalgia. Eso es algo que a mí no me gusta. Me divierte, en cierta medida, sobre todo porque se recuerda la historia de la banda, pero no me gusta la nostalgia”, confiesa.

Él Mató a un Policía Motorizado continuará su gira este año y acompañarán a la banda Interpol en sus presentaciones por el sur de Estados Unidos. “Nos cruzamos con ellos en un concierto en Colombia y allí nos conocieron. Les gustó mucho la banda[…] El cantante (Paul Banks) estudió en México, así que habla español perfecto. Ahora nos invitaron a hacer una gira con ellos”, revela Santiago Motorizado sobre sus próximos planes para este año.

Dentro de lo nuevo que les espera, también cuentan con la publicación del disco tributo Stop Making Sense de la banda Talking Heads, del cual son parte junto con otros artistas como Miley Cyrus, Lorde, Paramore, The National y más. Sobre esta oportunidad, Santiago Motorizado comenta: “Talking Heads es un clásico de la música mundial[…] Lo que más feliz me pone es que ellos escucharon la versión que nosotros hicimos [de una de sus canciones] y les gustó mucho. Primero tenían que aprobar la letra. Nosotros la pasamos al castellano. Les gustó la traducción y la versión final. Me explota la cabeza saber que lo escucharon y que hubo esta simbiosis musical”.

Arte y cultura en Argentina

Santiago Motorizado no es ajeno a las declaraciones que realiza el presidente Javier Milei. Hace unas semanas, el mandatario argentino originó una discusión que involucró a la cantante Lali Espósito. Él la llamó Lali ‘Despósito’ y la acusó de ganar dinero a costa del Estado. La cantante, por su parte, respondió en redes con un discurso meritócrata, en el que contaba cómo supo salir adelante con su trabajo.

Sobre esta polémica discusión, el vocalista de Él Mató comentó lo siguiente: “El presidente que tenemos fue, por muchos años, panelista de televisión. Tenía su segmento televisivo y podía decir lo que quería desde ese lugar. Ahora es presidente de la Nación y no puede atacar a las personas como si fuese panelista”.

Para el músico argentino, la discusión no debería centrarse en si gana o no dinero del Estado. “Todo es como una trampa. Lali tuvo que verse obligada a narrar su historial de carrera porque básicamente se le acusaba de tocar en festivales financiados por el Estado. Entonces, el presidente decía que ella usaba los recursos de todos. No hay nada de malo en eso, al menos desde mi forma de ver las cosas. Me parece que cualquier gobierno tiene la obligación de tener un Ministerio de Cultura y de separar recursos para que todas las acciones en pro de la cultura de un pueblo se puedan llevar a cabo. Eso me parece básico”, finaliza.

El dato:

- Presentación en Arequipa

Miércoles 28 de febrero, en el Teatro Fénix

- Presentación en Huancayo

Viernes 1 de marzo, en Antonella’s Café Show

- Presentación en Lima

Sábado 2 de marzo, en el festival Ciudad Sonora (C.C. Festiva – Av. Alfonso Ugarte 1439)