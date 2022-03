Servando y Florentino vuelven a Lima con su "En tu Ciudad World Tour"

Después de muchos años, Servando y Florentino vuelven a cantar en vivo y esta vez emprenden por primera vez el "World Tour En tu Ciudad", que los llevará a recorrer América Latina y Estados Unidos, y que tendrá una escala obligada en la ciudad de Lima el próximo 30 de abril en el nuevo aforo Arena Perú-Explanada Olguín de Surco.

Fue en el 2016 que pisaron por última vez Lima, y hoy los Hermanos Primera confirman un concierto con toda su orquesta y coros en vivo, en el que harán un recorrido por sus mejores hits que marcaron una época de oro de la salsa y la balada juvenil, como "Una fan enamorada", "Alíviame", "Estás hecha para mí ", "Una canción que te enamore", "Muchacho Solitario", "Qué será de mí ", y "Me enamoré " entre otros.

El año pasado, Servando y Florentino se reactivaron con un concierto streaming rompiendo récords de ventas y visualizaciones, teniendo sus puntos más altos con los temas "En tu cuarto" y "Reunión de Primera". Antes de esta actividad , los cantautores venezolanos no habían aparecido en escena desde su feat con Sharlene y "Mal de amor" en el 2014, y otra colaboración con Oscar D'Leon y Franco De Vita en el 2010 con "Pensando en ti", además de su último álbum en estudio "It's a wrap/Se acabó " del que sobresalió el éxito "Me vas a recordar".

Servando y Florentino se mantienen vigentes

Hoy en día, tanto Servando como Florentino son dos de los compositores más solicitados y cotizados por las grandes estrellas de la música. Prueba de ello son los éxitos que han creado cada uno por su lado.

Servando es autor de sendos éxitos como "Mayores" de Becky G, "Felices los Cuatro" de Maluma, "Amigos con derechos" de Reik, "Baila Conmigo" de JLO, "El Baño " de Enrique Iglesias, entre otros. Mientras que Florentino tiene en su haber la autoría de "La mitad" de Nacho ft Mike Bahía y Carlos Vives, y de los próximos sencillos que están a punto de lanzar Chayanne y Marc Anthony.

Lo más reciente del dúo venezolano es la canción en ritmo urbano que lanzaron con Guaynaa denominada "Los Cachos" que lleva más de 5M de reproducciones en YouTube.

Los tickets para el concierto de Servando y Florentino están ya a la venta en la plataforma digital de Teleticket con una preventa del 20% de descuento con cualquier medio de pago hasta el 17 de marzo, con precios que van distribuidos en las siguientes zonas:

Platinum Box Completo: S/1520

Platinum Box Individual: S/190

Super Vip: S/150.00

Vip: S/105

Preferencia: S/66

