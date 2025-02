Shakira comparte los mejores momentos de su concierto en Lima: "Se quedan para siempre conmigo" [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shakira compartió los mejores momentos de su concierto en Lima en sus redes sociales. | Fuente: Instagram (shakira)

Shakira compartió los mejores momentos de su concierto en el Estadio Nacional, en Lima, el último lunes 17 de febrero. Por medio de sus redes sociales (Facebook, Instagram), la estrella colombiana difundió este miércoles un video de 45 segundos donde recalca las escenas más emocionantes de su espectáculo en la capital peruana.

Con un regreso triunfante luego de 14 años, Shakira se dirigió a los fans que fueron a verla: "Ya estoy aquí Lima", se escucha en el video. Con llantos, gritos y aplausos, se pudo apreciar cómo los más de 40 mil asistentes en el recinto deportivo José Díaz coreaban las canciones icónicas de la colombiana.

Del mismo modo, otra escena muestra a la artista pop latina de 48 años con un traje blanco cósmico acompañada de su equipo de baile. Por otro lado, el video expone a Shakira claramente emocionada interpretando el tema Antología haciendo que los fans canten la emblemática canción mientras lloran y se abrazan.

Otra escena expone el talento de Shakira para el baile en coordinación con sus bailarinas y sus movimientos de caderas para los temas Whenever, Wherever y Waka Waka. Finalmente, la ganadora del Grammy hace un aullido para She Wolf (Loba). "¡Lima que noche! ¡Se quedan para siempre conmigo!", escribió la intérprete con un corazón en la publicación.

Ojos así, Inevitable, Antología, y otros éxitos, fueron cantados por Shakira en Lima. | Fuente: @shakira

¿Cuándo regresará Shakira a Lima?

Shakira regresará el sábado 15 de noviembre para compensar la presentación cancelada del 16 de febrero debido a problemas de salud. Además, sumó un nuevo show el domingo 16 de noviembre, convirtiéndose en su tercera presentación en el país este año. El evento es auspiciado por radio La Zona y se llevará a cabo en el Estadio Nacional.

¿Cuándo inicia la venta de entradas de los conciertos de Shakira en Lima?

La preventa exclusiva para fans comenzó el 19 de febrero a las 3 p.m. en la web oficial de Shakira. Luego, la venta exclusiva con Interbank estará disponible de desde las 10 a.m. del 20 de febrero, o hasta agotar stock. Las entradas se podrán adquirir a través de Teleticket.

¿Cuáles son los precios de las entradas para los concierto de Shakira en Lima?

Campo A izquierdo : S/795

: S/795 Campo B derecho : S/795

: S/795 Campo B : S/568

: S/568 Occidente numerado : S/694

: S/694 Oriente numerado : S/694

: S/694 Tribuna norte: S/194

(*) Precios no incluyen la comisión ticketera.

Shakira regresará al Perú para otros dos conciertos el 15 y 16 de noviembre.Fuente: @shakira

¿Cuántas veces vino Shakira a Lima?

Shakira tiene una historia larga con Perú. Su primera visita fue en 1996, con la gira Pies Descalzos, donde se presentó en la Feria del Hogar y en San Marcos.

Regresó en 2000, con el Tour Anfibio. Luego nos visitó en 2003, con el Tour Mangosta, y, en 2006, con el Tour Fijación Oral. Shakira dio otro concierto en marzo de 2011 en el Estadio San Marcos, donde interpretó éxitos como Loca, Waka Waka e Inevitable en una noche llena de energía y sensualidad.

Su última presentación en Lima fue el lunes 17 de febrero en el Estadio Nacional, como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, luego de recuperarse de problemas de salud que la obligaron a cancelar el show previsto para el día anterior.

