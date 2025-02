Del 'opening' a la emotiva 'Antología': los 5 momentos más memorables del concierto de Shakira en Lima [VIDEOS]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shakira ofreció un espectacular concierto el lunes 17 de febrero en el Estadio Nacional de Lima, luego de haber reprogramado su presentación previa debido a un "cuadro abdominal" que la llevó a ser hospitalizada de urgencia, según informaron los organizadores.

"Qué ganas de volver al Perú después de 14 años. Esto es un sueño. Gracias, Lima, por las muestras de afecto de ayer (domingo), gracias a todos por los mensajes de cariño que me han dado", expresó la artista.

Pese al percance por su salud, la colombiana pudo recuperarse y cumplir con la segunda fecha programada. "Por ustedes estoy aquí hoy. Gracias por apoyarme siempre. Lima, no hay mejor reencuentro", añadió.

La intérprete había llegado a la capital el sábado, procedente de Brasil, donde dio inicio a su primera gira en siete años con un concierto en Río de Janeiro. Su más reciente álbum, que da nombre al tour, fue lanzado en marzo de 2024 e incluye colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro, Karol G, Ozuna y Cardi B.

Tras su paso por Lima, la gira de Shakira continuará por Colombia, Chile, Argentina y México, antes de seguir con presentaciones en Estados Unidos y Canadá, completando casi medio centenar de shows.

Los 5 momentos más memorables del concierto de Shakira en Lima



1. El 'opening' del concierto de Shakira en Lima

Así fue el ingreso de 'La loba' al esnecario del Estadio Nacional. La cantante estuvo acompañada por su staff de bailarines para dar inicio al show.

2. Shakira emociona a su "manada peruana" con poderoso mensaje

Tras interpretar Inevitable y Te felicito, Shakira hizo una pausa durante el show para dirigirse a su "manada peruana" y compartir un poderoso mensaje que resume el concepto de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

"Yo no puedo pedir más, esto es increíble. Gracias por tantas alegrías", expresó la cantante en medio del espectáculo. "Nadie está exento de caer, pero si algo he aprendido es que una caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto. Y nosotras, después de cada tropiezo, nos levantamos un poco más sabias. (...) Si queremos llorar, lloramos. Y si no queremos llorar, facturamos", agregó.

3. Milan y Sasha en el concierto de Shakira con 'Acróstico'

Los hijos de Shakira, Milan y Sasha, también formaron parte del concierto de su madre, aunque de manera virtual. A través de la pantalla gigante, se lucieron interpretando Acróstico.



4. Los 10 mandamientos de la 'Loba'

Desde el primer segundo, la emoción se apoderó de cada rincón del Estadio Nacional. La fuerte y Girl Like Me fueron los primeros de más de 20 temas que marcaron el inicio de una experiencia inolvidable. A pesar de 14 años de ausencia, la conexión con el público fue inmediata. Uno de los más compartidos en redes sociales fue cuando Shakira, después del popular encore, presentó Los diez mandamientos de las lobas’, antes de entonar el tema Loba, como cántico feminista para solidarizarse con todas las mujeres.

1. Cuidarás de tu manada sobre todas las cosas.

2. No pedirás permiso para ser tú misma.

3. Bailarás y cantarás para sanar.

4. Aullarás, porque nadie te puede callar.

5. Una loba no ataca, se defiende.

6. Una loba no compite con las de su especie. Las lobas se ayudan y protegen.

7. No renunciarás a tu espíritu salvaje.

8. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga.

9. Una loba no codiciará los bienes ajenos, ¡claramente!

10. Una loba es loba para siempre.

5. Shakira y el mar de lágrimas que originó al interpretar Antología en Lima



Uno de los momentos más conmovedores de la noche ocurrió cuando Shakira interpretó Antología, una de sus baladas más populares. El estadio coreó la canción al unísono, generando una atmósfera mágica que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

A medida que avanzaba la interpretación, la cantante no pudo contener la emoción. El significado de la canción, sumado a la pasión del público peruano, la llevó a quebrarse en el escenario, dejando una imagen conmovedora para sus seguidores.

