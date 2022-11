Silvestre Dangond apuesta por la música urbana sin perder su esencia: "Lo que hago es sinónimo de libertad"

Silvestre Dangond, uno de los representante del vallenato colombiano, viene incursionando en la música urbana desde hace un lustro. | Fuente: Difusión

Aunque fuera de su natal Colombia se le conoce por sus colaboraciones con Nicky Jam, como "Cásate conmigo" o "Materialista", lo cierto es que Silvestre Dangond lleva 20 años haciendo música reconocida por sus compatriotas y los Grammy (tiene, bien ganados, un par de premios en la versión latina de la gala). Por eso, su próximo concierto en Lima, previsto para el 2 de diciembre, es una buena oportunidad para que el cantante colombiano muestre un recorrido por su amplia trayectoria.

Su primera presentación en nuestro país, recordó en entrevista con RPP Noticias, pasó por algunos contratiempos. "Cambiamos de sitio, fue algo hecho con mucho esfuerzo", dijo el artista de 42 años, dueño de cinco discos de diamante. "Y ahora voy a regresar con un público mucho más masivo, mejor organización, y no sabes el placer que me da, porque voy a poder desahogarme y hacer un show como se merecen los peruanos", agregó. El show, ya se sabe, es en el escenario del Arena Perú.

De momento, pese a que no hay ningún artista peruano que tenga en la mira para una próxima colaboración, admitió que "siempre existe la posibilidad". "Con Gian Marco hemos tenido la oportunidad de cruzar chat, pero no se me ha dado la oportunidad de hacer algo en serio", reveló. La voz del colombiano, después de todo, se amolda a distintos géneros sin perder su singularidad, como lo ha demostrado en los últimos años con la música urbana y, más recientemente, con su último disco "Intruso". Pero el vallenato sigue robándole más latidos a su corazón.

¿Busca Silvestre Dangond hacer una música que equilibre lo urbano con los ritmos valleteros? "Pienso que mi carrera apunta a lo radical. Ahora me fui al extremo [con 'Intruso'] y cuando regrese a algo también lo voy a hacer al extremo. No voy a ser tibio: voy a ser o frío o caliente. Porque así lo voy a disfrutar más. Acaba de lanzar 28 canciones del álbum de Leandro Díaz y es ttoalmente folclórico, de ese vallenato autóctono tradicional que se ha perdido", explicó.

La música urbana o el vallenato, dos pasiones



Para Silvestre Dangond, hacer música urbana es un paso que no responde necesariamente a las exigencias del mercado ni a la revitalización del vallenato. "Lo que estoy haciendo es sinónimo de libertad", afirmó. "De expresar lo que tú quieres como quieres, que no te sientas atado ni frustrado, porque me pongo a pensar que si esto que hago yo lo hace otro, en mi mente digo: 'Si yo tuve la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no lo hice?, ¿por miedo a fracasar?'", agregó.

Su propuesta, sin embargo, no abandona la esencia vallenata, como el acordeón que suele utilizar en sus colaboraciones. En el camino que han seguido otros artistas también arraigados en la música regional, Dangond apuesta por ofrecer "una enseñanza" a los puristas. "Lo hago más como abrirle los ojos a mucha gente que está con ganas de hacer cambios y no lo hace", apuntó quien ha trabajado con Maluma, Chino & Nacho, Zion y Lennox, Natti Natasha, Tony Dize, entre otros.

Eso no quita que se sienta como un "intruso" en los ritmos que han hecho de su compatriota Karol G una multipremiada en distintas galas. Pero el cantante procura mantener la identidad. "Creo que mi voz es parte fundamental, más que la estructura o los arreglos. Aunque de todas maneras hasta para hacer reggaetón tengo un estilo particular de hacerlo. Me preocupo por marcar la diferencia. Creo que mi estilo es bien fuerte, tengo mucha fuerza para la alegría, la tristeza y el dolor", definió.

Quien quiera buscar el Silvestre Dangond más valletero también puede acercarse a la serie biográfica "Leandro Díaz", preparada por el canal RCN, donde el artista incursiona por primera vez en la actuación para dar vida a la leyenda del vallenato que titula la producción. "No había tomado la decisión de actuar anteriormente, pero este personaje me sedujo mucho. Creo que crearlo, darle vida de manera original, ha hecho que me cueste mucho trabajo despegarme del personaje", dijo al respecto.

