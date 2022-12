Super Junior anuncia gira mudial. Agrupación de K-pop vuelve al Perú con concierto en 2023. | Fuente: Facebook

La agrupación ícono y pionera del k-pop Super Junior regresa a los escenarios con su gira mundial "Super Show 9 : Road" que incluirá al Perú con un concierto que se realizará el próximo 11 de febrero del 2023 en el Estadio San Marcos.

Con más de 16 años de trayectoria musical, la agrupación coreana integrada por Yesung, Eunhyuk, Kyuhyun, Donghae,

Leeteuk, Heechul, Si Won, Shindog, Ryeowook no solo regresan con su tour mundial, sino que presentarán su undécimo álbum EP titulado "The Road: Keep on going" Vol.1, el cual contiene cinco temas que incluye el sencillo promocional 'Mango', disponible en Spotify y YouTube.

Super Junior tiene en su haber innumerables hits en el género pop, hip-hop, baladas y algunas en idioma español entre las que destacan 'Mr.Simple', 'Sorry, sorry', 'Bonamana' ,'Devil' ; y las cantadas en solitario como 'Corazón Perdido', 'Be', 'California Love', y 'At Gwanghwanmun', entre otras.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas para Super Junior?

Los boletos para ver a Super Junior salen en pre-venta los días 3 y 4 de Diciembre con un 15% de descuento con tarjetas Interbank a través de la plataforma digital de Teleticket.

Super Junior, también conocido como SJ o SuJu, es una banda musical surcoreana formada en 2005 por SM Entertainment. El grupo posee miembros especializados en el ámbito del entretenimiento musical y actoral.

El grupo ha grabado diez álbumes de estudio y un miniálbum desde 2005 hasta la actualidad . Alcanzaron reconocimiento internacional tras el lanzamiento de su tercer álbum Sorry, Sorry en 2009. Además de su éxito comercial, Super Junior ha ganado trece premios en los Mnet Asian Music Awards, dieciocho en los Golden Disk Awards (ganado siete veces el premio a la popularidad), doce premios en los Seoul Music Awards, siendo uno de los artistas más galardonados de Corea del Sur.

En 2012, fueron nominados como Mejor Acto Asiático en los MTV Europe Music Awards y en 2015 A su fandom o club de fanes se le conoce como E.L.F., un acrónimo de Ever Lasting Friends (en español: amigos por siempre).

